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前台鹽董事長陳啟昱上月爆發涉嫌台鹽綠能光電淘空案，台南地檢署於10月22日聲押未准，檢方抗告後，11月1日台南地院開庭審理羈押案，陳啟昱卻未現身出庭，11月4日，台南地檢發布通緝令，但陳啟昱持續失聯，甚至有傳言他已經偷渡出境，失聯長達25天的陳啟昱，不過今（25）日10時許和律師一起現身南檢報到，檢察官立即對陳啟昱進行訊問。台鹽綠能爆發弊案，前台鹽董座陳啟昱涉淘空11億元，南檢10月22日指揮調查局南部機動站、台南市調查處人員，分別搜索位於歸仁區的台鹽綠能公司、南區的台鹽實業公司及相關涉案人員的住處等32處，除帶回大批資料外，還傳喚陳啟昱等19名被告及15名證人，檢方聲押未獲准，陳啟昱以150萬元交保後，就人間蒸發，南檢更發出通緝令找人，未料消失25天的陳啟昱，卻於今日突然現身南檢。檢調初步發現，陳啟昱在擔任台鹽綠能董事長任內，與鴻暉國際、晁陽開發等2家土地開發商，在簽下上百公頃的光電租賃契約過程中，涉嫌不法；還另涉與光電業者共謀浮報工程款項，從中獲利上千萬元，並安插人馬在下包的光電工程公司，再透過「違約」、「賠償金」等名目，從台綠「左手換右手」搬錢賠給自家廠商，導致台綠及母公司台鹽實業虧損嚴重。南檢10月23日，以陳啟昱等5名被告，涉證券交易法特別背信與刑法背信罪、犯嫌重大，且有串、滅證與逃亡之虞，向法院聲押禁見；台南地院24日凌晨以罪嫌不足駁回，當庭無保釋放陳啟昱等5人後，南檢當天立即對陳啟昱等5人境管、限制出境，隔天再向台南高分院提起抗告。台南高分院10月28日撤銷發回重新裁定，台南地院原訂10月31日11點開庭重裁，但因颱風來襲，改至11月1日11點開庭，但陳啟昱直到晚間都沒有出現，當晚台南地院與南檢，分頭展開拘提行動，4日上午南檢對陳啟昱發布通緝。近日更有媒體爆料陳啟昱名下帳戶逾億元資產，在出事之前便已提領一空，且疑似透過一位與他交往的酒店小姐，幫忙洗錢，匯出不法所得。而陳啟昱不只長期與該酒店小姐交往，還拋妻棄子，此事也讓曾任高雄、基隆局處首長的前妻曾姿雯，無端捲入，遭南檢傳喚。