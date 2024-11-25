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國民黨全代會昨天落幕，黨主席朱立倫與藍營縣市首長、黨籍立委們排排站，細數過去3年多以來黨務成果，被解讀是準備為明年黨魁選舉暖身。對此，朱立倫今（25）日則說，他常說自己是總教練，就是希望球隊好，每位選手的表現也會愈來愈好，團結就是國民黨最大的力量。中華隊昨天在東京巨蛋上演奇蹟一戰，以4：0完封日本隊，終結世界第一勁旅的國際賽27連勝，收下留名台灣棒壇的世界12強大賽冠軍，朱立倫更是在獲勝當下就發文慶祝。朱立倫今天出席今天出席國民黨中評會，受訪時更笑說，自己昨天「算是心臟很強的！」看到最後一秒鐘，跟全國的觀眾都一樣緊張，但中華隊的表現讓大家太驕傲、太興奮了，這是所有棒球迷歷史的一刻，中華隊獲得世界的冠軍，是全民共同的驕傲。有媒體問及，昨天全代會是否在為未來連任做準備？朱立倫則說，國民黨就像一個球隊，他常常說自己是總教練，希望這個球隊好，每一位選手的表現也會愈來愈好，團結就是國民黨最大的力量。朱立倫也提到，國民黨現在沒有黨產，靠的就是團結的力量，任何造成內部紛擾或內部對立都是不應該的，他作為主席就是希望團結大家，共同努力。