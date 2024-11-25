我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《一部未完成的電影》入圍本屆金馬獎最佳劇情片、導演、剪輯等大獎。（圖／金馬執委會提供）

▲《一部未完成的電影》以偽紀錄片的形式講述武漢疫情，由於題材敏感，無法在大陸公開上映。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮在台北流行音樂中心揭曉得獎名單，這除了是金馬頒獎典禮近年首度從國父紀念館移師到台北流行音樂中心，也是中國導演婁燁首度拿下金馬獎最佳導演，還同時拿下最佳影片《一部未完成的電影》，更是婁燁繼10年前《推拿》奪下最佳影片後，再度拿下該獎。婁燁從《頤和園》觸碰中共敏感禁忌六四議題之後，一直被當局嚴格看管。即便如此，婁燁創作上仍舊勇敢地衝撞那些潛規則結界。明知道中國對於新冠病毒（武漢肺炎）以高警戒對待，但《一部未完成的電影》藉由虛實整合，表面上是一個劇組在武漢想完成十年前沒拍完的電影，碰巧遇到疫情爆發被迫隔離。巧的是，這當中那些沒拍完的片段，剛好就是婁燁導演當年處於被中國封殺禁拍階段的《春風沉醉的夜晚》私自攝錄的畫面。更有趣的是，《春風沉醉的夜晚》該片男主角秦昊就是《一部未完成的電影》的男主角。最讓觀眾哭笑不得的是男主角問到片中導演幹嘛要拍一個十年前沒完成的，對大家來說也沒有實質利益，為的不過是滿足導演完成作品的個人信念。真的是這樣嗎？婁燁透過這個虛中帶實的問題傳達了一個大哉問。是不是所有的創作都必須是利益導向？有沒有更宏觀的？更超越商業價值之外的人性普世價值？《一部未完成的電影》就完成這個提問。紀錄中共封控疫情那些荒謬非人性的處置，而且劇組片段虛虛實實，有真實新聞資料、網友短影音畫面、視訊畫面、真實演出，整合出另一道韻味。原來劇情片的結構還可以如此組成新的衝撞能量，不愧是本屆最佳影片。其他得獎者部分，男女主角其實都超乎賽前媒體評論預期。男主角是首度入圍金馬獎的中國男星張志勇以《漂亮朋友》獲得金馬獎最佳男主角，女主角鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》擊敗賽前呼聲最高的張艾嘉拿下生涯首座金馬影后，男女主角人選都頗具驚喜。張志勇代表的是素人轉職演出後的渾然天成喜感與自然通透，而鍾雪瑩代表香港新生代的努力表演，詮釋一位聽障朋友渴望獲得同儕理解與聽人尊重。來自不同表演能量方法的兩位演員，各自在金馬拿到了這份評審認同。本屆金馬獎如果就得獎數量來說，榮獲五項獎的台灣電影《鬼才之道》成為最大贏家，這部跨類型的趣味陰間喜劇，也是今年整個台灣影視創作中的重要領跑選手。從製作、行銷、宣傳、活動都能見到整個劇組活躍各大影展能量。說起活躍，現年11歲的鄭又菲以《BIG》成為史上最年輕的台灣新演員獎得主，絕對是可喜可賀。魏德聖導演選這位小女孩傳達故事中兒童癌症的心酸血淚，真誠演出值得記上一筆，也祝福鄭小妹妹未來演藝圈之路繼續發光發熱，金馬最佳新演員得主有時獲利於片型設定，日後能否穩健發展才是重點。本屆金馬獎頒獎典禮整體來說，男女主角獲獎者算是賽前比較難預料到的，而中國獨立作品《一部未完成的電影》拿下兩大獎，總算可以獲得在台灣免抽配額上映機會，不過獲得觀眾票選最佳影片的《漂亮朋友》雖然拿下最佳男主角等三項大獎但無緣本屆上映額度，明後年是否有機會大銀幕「坦誠相見」也是未知數。也許當局能對於入圍金馬即視同日後發行商有保障名額上映，是比較適切的市場法則，對影迷也是更大的福音。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com