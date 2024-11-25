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▲昨晚的中市府前廣場，超過2萬球迷在中華隊奪下冠軍的那刻高聲歡呼。（圖／翻攝盧秀燕IG，2024.11.25）

▲盧秀燕從昨晚開心到現在，上午受訪時手勢特別多。她呼籲球迷將各種應援小物秀出來，一起展現幸福快樂。（圖／台中市政府提供，2024.11.25）

中華隊拿下2024世界棒球錦標賽冠軍，昨晚和2萬多球迷在市府前廣場加油吶喊的台中市長盧秀燕，今早繼續穿應援球衣跑行程，她表示想透過這種方式展現自己的幸福快樂，也呼籲球迷將各種應援物秀出來，除了感謝中華隊對國家的貢獻，也繼續享受他們帶來的勝利成功、國家的光榮。盧秀燕已經連續3天穿著應援球衣跑行程，今（25）日上午她出席烏日區成功西路拓寬工程開工祈福典禮，受訪時手勢特別多，她透露太開心了「我從昨天到現在還很興奮、還很高興」。盧秀燕重申，應援球衣是中華隊送給她的，很有紀念性，她這兩天穿著應援球衣，繼續享受中華隊帶來的勝利成功、國家的光榮，也展現自己的幸福快樂、感謝他們對國家的貢獻。她呼籲球迷們，如果和她一樣很高興，可以把自己的應援物拿出來，不管是毛巾、帽子、衣服或各種鞋子，穿戴身上或放在車上、辦公室都可以，大家一起展現出高興的一面。