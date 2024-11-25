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▲陳傑憲單手抱著熟睡中的寶貝兒子，對鏡頭露出靦腆笑容。（圖／郭俊麟IG）

▲網紅「城西有顆地圖炮」在臉書發文寫下：「就算是打擊率六成的MVP，下班也是一樣要顧小孩唷！」（圖／城西有顆地圖炮臉書）

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球冠軍賽，中華隊昨（24）日以以4：0擊敗日本奪冠，「台灣隊長」陳傑憲以超強的6成36打擊率奪下本屆12強MVP和打擊王，瞬間成為許多球迷心目中的男神。賽後球員們齊聚慶功，郭俊麟開直播時將鏡頭帶到陳傑憲，沒想到他竟在照顧1歲半的寶貝兒子，暖心帶娃的畫面曝光後瞬間引發熱議，粉絲們瘋狂大讚：「老公的天際標準！」郭俊麟在慶功宴上開直播，留言處球迷們瘋狂在找隊長陳傑憲的身影，郭俊麟將鏡頭一轉，沒想到陳傑憲竟在慶功宴上帶娃，１歲半的兒子趴睡在他身上，為了不吵醒熟睡中的寶貝兒子，陳傑憲在直播中沒辦法太嗨，僅對鏡頭揮手、微笑，郭俊麟連忙向粉絲解釋：「隊長在顧小孩，沒空。」網紅「城西有顆地圖炮」在臉書放上粉絲的截圖畫面寫下：「台灣隊長陳傑憲以行動告訴大家：『就算你拿了世界冠軍！就算你是打擊率六成的MVP，下班也是一樣要顧小孩唷。』請全台灣男人好好看看，誰再說自己拚事業回家很累把小孩丟給老婆的，說自己很辛苦很忙沒精神陪小孩的，就把這張圖給他看！是有多拚？是有多累？你是有拿世界冠軍膩？」球迷們也紛紛在留言區嗨喊：「台灣隊長的慈父樣真的是太圈粉了啦」、「別人的老公更是世界冠軍永遠不讓人失望」、「老公的天際標準」、「這種男人千萬中選一而已。帥呆！」連啦啦隊女神賴可、林襄也大讚：「全台找老公的標準，越來越困難了」、「台灣好男人的標準高了！」