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▲好市多黑五首日一早家電區湧入不少民眾。（圖／記者周淑萍攝）

▲好市多黑五有LEGO優惠，實際看到不少家長提早幫孩子選購聖誕禮物。（圖／記者周淑萍攝）

美式賣場好市多（Costco）「2024黑色購物節」今（25）日起跑，活動預計會持續到12月1日，根據官方粉絲團指出，這次有超過500個優惠品項，且針對黑五提早到早上9點開門，預計每天下午16：00會在FB和IG上搶先公佈隔天精選優惠商品。《NOWnews》實際在首日進入賣場直擊，一早排隊進場的民眾大多搶買高單價的大小家電、鑽石金飾。好市多黑五即將盛大登場，這個一年一度重大優惠活動，讓許多會員摩拳擦掌準備搶購，紛紛討論必買清單、折扣優惠等資訊。有資深會員按照以往經驗表提供黑五搶購攻略：家電商品折扣力度最強，加上黑鑽卡還有回饋，疊加上去，優惠甚至遠勝電商平台雙11，其中黃金、家電、床墊及保健食品等都是必搶商品，且現場還有許多隱藏版商品。有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，分享他去年黑五一口氣在好市多買了電視跟電腦，包含折扣、回饋等優惠就省了不只10%，「很多東西每年真的就是等這一檔」，甚至提到「黃金敢特價我就買」，也有內行人透露，好市多黑五優惠有許多隱藏版商品都沒在型錄內公布，必須到現場才能發現，甚至有店員表示，好市多重視黑五檔期勝過雙11。還有人提到特價商品的項目為累加制，原則上越靠近最後一天優惠越多，但要注意熱門商品是有數量限制，如珠寶電器類，如果想要購買此類商品，但又不想要一大早衝去排隊，本次現場黑五優惠都可以同時搭配黑鑽卡回饋紅利，如果是購買高單價商品，優惠會省更多。◾伊萊克斯定頻清淨除濕機，原價12699元，折價2800元，特價9899元◾LG 360度空氣清淨機，原價17899元，折價3600元，特價14299元◾LE CREUSET 白珐瑯鑄鐵深鍋24公分/5公升，原價7299元，折價1800元，特價5499元◾LEGO 城市系列樂高送貨車，原價2999元，折價800元，特價2199元◾SWISS MILITARY 29吋鋁框行李箱，原價3899元，折價900元，特價2999元◾美國頂級嫩肩里肌真空包 原價609元，折價130元，特價479元◾MAMY POKO 滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲 M-XL，原價1125元，折價200元 特價925元◾ORAL-B 歐樂B微震科技電動牙刷，原價5889元，折價 1390元，特價4490元◾JOYOUNG 九陽免清洗多功能破壁調理機(含蒸箱) DJ12M-K9S，原價9899元，折價2000元，特價7899元