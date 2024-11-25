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世界棒球12強冠軍戰，昨晚中華隊以4：0完封地主日本奪冠，且中斷日本在國際賽的27連勝，令韓媒相當意外，大篇幅報導此事，更以「東京巨蛋慘案」這樣的標題來形容此次失利的震撼。日本媒體表示，此次失利不僅震撼了日本國內，也讓韓國媒體倍感意外，韓國媒體《OSEN》在決賽隔天的報導中寫道，「世界棒球排名第一的日本，在國際賽的連勝紀錄止於27場。在東京巨蛋舉行的決賽中，遭臺灣意外地完封擊敗。」並形容為「東京巨蛋慘案。」韓媒提到，日本多位球員在頒獎典禮時後，紛紛拿下脖子上的銀牌獎章，日本主力投手高橋宏斗帶著遺憾說道，「我們不是為了亞軍而來的，這場比賽的目標就是冠軍，我覺得拿到這銀牌代表我是不成功的，所以我把它拿下來了。「遭到中華隊兩轟砲擊的冠軍戰先發投手戶郷翔征也立刻拿下脖子上的銀牌，「這不是我想要的獎牌顏色，憤怒湧上心頭，無法讓這枚獎牌留在脖子上。我原本想透過冠軍來證明日本棒球有多優秀，但未能做到，真的感到遺憾。」「我不會忘記這份遺憾，將他視為我前進的動力，繼續我的棒球生涯。」戶郷翔征如此說道，「後年還有WBC經典賽，我會以更加成長的姿態再次挑戰。」