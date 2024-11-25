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2024第三屆世界棒球12強，昨（25）日冠軍戰後，WBSC公布本屆世界隊與個人獎項，「台灣隊長」陳傑憲拿下打擊王、MVP、世界隊最佳外野手與最佳防守球員，最佳投手則是由美國隊44歲老將Rich Hill獲得，大聯盟記者Michael Clair在名單公布後，直呼林昱珉對日本隊4局無失分，他才是最佳投手。在中華隊奪冠後，Clair也在大聯盟官網撰文驚嘆中華隊的驚奇之旅，Clair在文中表示當美國擊敗委內瑞拉，中華隊確定晉級冠軍戰後，很少人相信中華隊能夠拿下冠軍，因為中華隊從未贏得大型國際高級賽事的冠軍，只在2013年經典賽晉級過一次複賽，去年經典賽因為在小組墊底，下一屆將從資格賽打起。而日本則是在國際賽保持27連勝，上一次輸球要追溯到2019年的12強超級循環賽，Clair寫道：「許多人認為比賽已經結束，冠軍是屬於日本的，但就像中華隊教練曾豪駒所說的，除非你嘗試，否則你不知道自己是否能成功。」最終中華隊以4：0擊敗日本拿下冠軍，Clair也表示這或許是國際棒球史上最驚奇的大爆冷之一，最後他也提到本屆世界隊與個人獎項，Clair看完名單後表示跟自己想像的差不到，但我會把最佳投手頒給林昱珉，因為他在冠軍戰成功封鎖日本隊4局。」Rich Hill本屆12強出賽3場，投10.1局被敲出5支安打，送出14次三振，防禦率是完美的0；而林昱珉先發2場，8.2局被敲3安、失2分，飆6K，防禦率2.08。