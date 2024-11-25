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▲泰國政府下達紅色通緝令，欲追捕潛逃至中國的派本博士。（圖／翻攝自《泰國頭條新聞》）

泰國醫療業大亨派本博士詐騙75億泰銖（約新台幣70億元），東窗事發後他已逃往中國，留下妻女在泰國於22日被逮捕，此案引發外界震驚，因為詐騙人數高達247人，而主謀派本博士名下的19輛汽車和21塊地產疑似已被轉移到其他親友或犯罪集團共犯名下。根據《泰國頭條新聞》報導，一家證券公司推薦由Thonburi Healthcare Group集團創始人派本博士領導的醫療項目，稱該項目計劃在曼谷耗資40億泰銖（約新台幣37億元）建造癌症中心，以及投入45億泰銖（約新台幣42億元）建造健康中心，並且將在寮國和越南建造多家醫院，還會砸下1億泰銖（約新台幣9千4百萬元）在芭達雅建造醫療智慧中心。派本博士提供投資人借款證明，承諾報酬率比金融機構還要高，甚至以自己的名義開出支票，但當受害者到銀行兌現支票時，卻被銀行拒絕。警方介入調查發現，派本博士透過這些虛假的投資項目把騙來的資金都用於償還高利貸或透過偽造支票支付債務。調查結果還發現，項目、貸款合同、合同內容和支票均出自派本博士之手，且其本人為既得利益者，其妻女充當擔保人也從中獲益，其餘還有一個負責拉投資的「經紀人群組」能夠從中獲得分成。泰國警方自2023年12月起就陸續接獲受害者的報案，截至今年11月，相關案件已累計至520起。警方在11月11日成立調查小組，查出派本博士和其他9人涉嫌詐騙，並在22日發出逮捕令，其中6名嫌犯被捕，包括派本博士的妻子和女兒，嫌犯的相關資產也被凍結。