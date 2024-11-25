我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「最強台灣隊長」陳傑憲的出色表現讓他圈粉無數。（圖／葉政勳攝）

▲陳傑憲曬出和妻兒在東京巨蛋球場上的溫馨合照。（圖／陳傑憲臉書）

▲陳傑憲單手抱著熟睡中的寶貝兒子，對鏡頭露出靦腆笑容。（圖／郭俊麟IG）

中華隊昨晚在世界12強賽冠軍戰，以4比0佳績擊敗衛冕軍日本隊，奪下台灣棒球史上首座世界冠軍，「最強台灣隊長」陳傑憲的出色表現讓他圈粉無數，認為他又強又帥，收服大批台日球迷的心，陳傑憲也在臉書發文慶祝中華隊奪冠，曬出和老婆、小孩在球場上的合照，透露送給老婆的30歲生日禮物就是世界冠軍、世界MVP，甜蜜告白：「我愛妳。」閃瞎眾人眼睛。陳傑憲感性在臉書寫下：「謝謝全台人民陪我們創造歷史、見證奇蹟，光榮的時刻屬於台灣。」同時愛妻的他也感謝啦啦隊老婆綺綺，「老婆，雖然禮物送的有點晚，世界冠軍、世界MVP，送給妳30歲大禮，我愛妳也謝謝妳一直以來的陪伴。」最後他謝謝教練團球員後勤團隊，讓世界看到台灣，並曬出和妻兒在東京巨蛋球場上的溫馨合照。貼文一出，引來將近3萬人按讚朝聖，不少網友紛紛直呼，「台灣英雄～感謝你的努力」、「最帥的台灣隊長！感謝你們送台灣人一個世界冠軍」、「看到你努力拼搏的完美守備搭配三分砲，世界MVP非你莫屬。謝謝台灣隊的每個成員，帶給我們永遠難忘的一晚，辛苦了，台灣英雄們」、「最強隊長！」、「謝謝台灣隊長！是你和台灣隊的精彩表現，讓我們知道我們可以勇敢做夢，也讓我們可以享受到有如漫畫般的奇蹟情節。」事實上，陳傑憲與前啦啦隊女神綺綺（Hailey）婚後育有2子，在奪冠頒獎結束後，他身上還掛著金牌，手中拿著MVP獎牌，就在東京巨蛋裡四處找老婆，狂喊：「我老婆勒！我老婆在哪裡，我老婆！」不僅如此，賽後隊友郭俊麟在直播，結果鏡頭一轉，竟看到陳傑憲在顧小孩，把孩子哄睡，愛妻又愛兒的好老公舉動讓大批粉絲再度戀愛。