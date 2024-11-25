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2024第三屆世界棒球12強冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，終結日本在國際賽事27連勝紀錄。日本隊作為本次賽事的奪冠熱門，一路以8連勝闖入決賽，卻在與台灣的冠軍賽中遭到完封慘敗。日媒報導指出，這「爆冷」的結果，可能與台日的「溫差」有關。根據「東京スポーツWEB」報導，在12強冠軍戰中，日本未能抵擋台灣的強勢，先發投手、年輕王牌戶鄉翔征儘管在前4局奪下6次三振，一度壓制住台灣打線，但於第5局失手，包含一支陽春全壘打在內，單局被擊出2支全壘打，失掉4分。日本打線面對台灣王牌投手林昱閔等強投，始終無法有效反擊，最終被封零。而日本在面對台灣王牌投手林昱珉等強投時，始終無法有效反擊，最終被完封。報導指出，日本作為本屆賽事的奪冠熱門，卻意外敗給台灣的消息震撼了全日本的棒球迷。日本隊中，包括效力於日本職棒東京養樂多燕子村上宗隆及巨人隊岡本和真等重砲手因傷退出，台灣也面臨主力球員缺席的情況。但在這樣的條件下，台灣仍努力不懈，最終在異國奪得史上首冠，這背後或許與雙方對比鮮明的「熱情差距」有關。台灣的奪冠伴隨著豐厚的獎勵，每位選手將獲得700萬元（約3310萬日圓）的獎金，遠超過台灣棒球選手的平均年薪，也大幅超過日本隊在去年世界棒球經典賽（WBC）奪冠後，每位選手獲得的約600萬日圓獎金。報導引述一名台灣大型報社記者說法，「對台灣而言，打入超級循環賽是首要目標。進入決賽，並且與日本對決，更讓國內的關注度空前高漲。我們報社連續多日將相關消息置於頭版，這是非常罕見的。」報導續指，日本與台灣形成了鮮明對比。由於12強賽定位低於WBC，日本隊更側重培養與考察年輕球員，對勝利的執著相對降低。一位曾有國家隊經驗的球員坦言，「當然希望奪冠，但更大的考量是參賽的風險。除了希望吸引美國職棒球探的關注外，大多數球員的首要目標是避免受傷。」報導表示，儘管日本的選手們也以奪冠為目標，但與台灣相比，日本隊對本次賽事的投入熱情確實有所不同。這種熱情的差距或許是最終決定勝負「4分之差」的重要因素之一。