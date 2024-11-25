（編按）中華隊昨（24）日在世界棒球12強賽中，擊敗日本奪下世界冠軍！這也是台灣睽違32年，繼1992年巴塞隆納奧運銀牌後，再度在棒球的世界殿堂留下最精彩的一頁。《NOWnews今日新聞》文字記者路皓惟、攝影記者葉政勳於19日前往日本，在東京巨蛋現場，為讀者做最即時與真實的報導，而葉政勳也拍下了多張爆發力十足照片，為台灣紀錄下中華隊揚名國際的每一刻。
現在是凌晨4:50，距離中華隊成棒一級賽事歷史上奪下第一面金牌結束後，剛好過了5個小時左右，我也終於把眾多的新聞照片整理好並上傳公司圖庫，而這樣看似稀鬆平常的作業流程，背後其實累積了許多的經驗與付出。
首先，要拍攝這樣高張力的一級國際賽事，如果不是過去有累積拍攝大大小小的國際賽事的經驗，光是鏡頭要對哪裡，可不可順利操作機器對到焦拍好照片就是一個很大的問題。不光只是場上的張力十足，場下攝影記者們也都需要時刻繃緊神經，深怕漏了什麼重要的歷史畫面，拍到後還要迅速判斷挑好照片，馬上回傳公司供文字、社群同事使用。
然而這還只是單純的拍攝作業，出差去國外拍攝，還有許多外在的因素需要去克服，出國不是像在國內大家好來好去，去外面大家花了錢，為了拍到想要的畫面都需要斤斤計較用力交涉或卡位，每個攝影席位都彌足珍貴，為了拍攝最好的角度，大家都是卯足全力。
好的畫面需要長時間的專注和等待，一場比賽你不知道什麼時候誰會打出全壘打，誰會有精彩守備，你必須要待在一個小小的位置拿著龐大的攝影器材，想辦法聚精會神專注快3個小時的拍攝，連去上廁所都不敢，這個時間都還沒有算進去提前進去場館準備器材的時間。
每個選手的個性不一樣，你必須要事先做好功課，觀察好選手的個性，在什麼樣的情況下他會做出什麼樣的情緒反應，你才能做出好的攝影選擇，而不是亂槍打鳥。
我也很感謝公司在過去這幾年願意花錢讓我去許多國際賽事磨練，不管是國內大型賽事還是國外，正是因為有過去努力累積的經驗付出，我才能在這次中華隊重要的歷史現場，順利完美的完成拍攝任務，真的很感謝長官的信任和公司的大力支持，讓我能記錄到台灣棒球運動這麼重要的歷史現場，這對於攝影記者來說就是最大的成就感。
後記：在陳傑憲打出三分打點全壘打的當下，我整個身體都在發抖，靠著顫抖的手去對焦按下快門，幸好沒有抖到都沒對到焦哈哈。九局下我整個人感覺緊張到呼吸都有點困難，從來沒有過這樣的拍攝體驗。出差東京這幾天，每天壓力是越來越大，因為中華隊即將要創造歷史，心想如果搞砸就完蛋了，如今終於可以放下大石頭，等等就要搭機回台灣了。
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首先，要拍攝這樣高張力的一級國際賽事，如果不是過去有累積拍攝大大小小的國際賽事的經驗，光是鏡頭要對哪裡，可不可順利操作機器對到焦拍好照片就是一個很大的問題。不光只是場上的張力十足，場下攝影記者們也都需要時刻繃緊神經，深怕漏了什麼重要的歷史畫面，拍到後還要迅速判斷挑好照片，馬上回傳公司供文字、社群同事使用。
然而這還只是單純的拍攝作業，出差去國外拍攝，還有許多外在的因素需要去克服，出國不是像在國內大家好來好去，去外面大家花了錢，為了拍到想要的畫面都需要斤斤計較用力交涉或卡位，每個攝影席位都彌足珍貴，為了拍攝最好的角度，大家都是卯足全力。
好的畫面需要長時間的專注和等待，一場比賽你不知道什麼時候誰會打出全壘打，誰會有精彩守備，你必須要待在一個小小的位置拿著龐大的攝影器材，想辦法聚精會神專注快3個小時的拍攝，連去上廁所都不敢，這個時間都還沒有算進去提前進去場館準備器材的時間。
每個選手的個性不一樣，你必須要事先做好功課，觀察好選手的個性，在什麼樣的情況下他會做出什麼樣的情緒反應，你才能做出好的攝影選擇，而不是亂槍打鳥。
我也很感謝公司在過去這幾年願意花錢讓我去許多國際賽事磨練，不管是國內大型賽事還是國外，正是因為有過去努力累積的經驗付出，我才能在這次中華隊重要的歷史現場，順利完美的完成拍攝任務，真的很感謝長官的信任和公司的大力支持，讓我能記錄到台灣棒球運動這麼重要的歷史現場，這對於攝影記者來說就是最大的成就感。
後記：在陳傑憲打出三分打點全壘打的當下，我整個身體都在發抖，靠著顫抖的手去對焦按下快門，幸好沒有抖到都沒對到焦哈哈。九局下我整個人感覺緊張到呼吸都有點困難，從來沒有過這樣的拍攝體驗。出差東京這幾天，每天壓力是越來越大，因為中華隊即將要創造歷史，心想如果搞砸就完蛋了，如今終於可以放下大石頭，等等就要搭機回台灣了。
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