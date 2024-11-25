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▲國際賽事時刻無法放鬆，攝影記者們都擠在小小的位置上，拿著龐大的攝影器材，連去廁所的時間都沒有，就怕錯過任何一個精彩畫面。圖為中華隊拿下12強的東京巨蛋現場。（圖／葉政勳提供）

▲▼中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲在每一次的採訪現場，都更強化了記者的深度與敏銳度，也能為讀者帶來更好看、更具價值的新聞報導。圖為《NOWnews今日新聞》攝影記者葉政勳，在中華隊奪得世界棒球12強賽冠軍的東京現場。（圖／葉政勳提供）

中華隊昨（24）日在世界棒球12強賽中，擊敗日本奪下世界冠軍！這也是台灣睽違32年，繼1992年巴塞隆納奧運銀牌後，再度在棒球的世界殿堂留下最精彩的一頁。《NOWnews今日新聞》文字記者路皓惟、攝影記者葉政勳於19日前往日本，在東京巨蛋現場，為讀者做最即時與真實的報導，而葉政勳也拍下了多張爆發力十足照片，為台灣紀錄下中華隊揚名國際的每一刻。現在是凌晨4:50，距離中華隊成棒一級賽事歷史上奪下第一面金牌結束後，剛好過了5個小時左右，我也終於把眾多的新聞照片整理好並上傳公司圖庫，而這樣看似稀鬆平常的作業流程，背後其實累積了許多的經驗與付出。首先，要拍攝這樣高張力的一級國際賽事，如果不是過去有累積拍攝大大小小的國際賽事的經驗，光是鏡頭要對哪裡，可不可順利操作機器對到焦拍好照片就是一個很大的問題。不光只是場上的張力十足，場下攝影記者們也都需要時刻繃緊神經，深怕漏了什麼重要的歷史畫面，拍到後還要迅速判斷挑好照片，馬上回傳公司供文字、社群同事使用。然而這還只是單純的拍攝作業，出差去國外拍攝，還有許多外在的因素需要去克服，出國不是像在國內大家好來好去，去外面大家花了錢，為了拍到想要的畫面都需要斤斤計較用力交涉或卡位，每個攝影席位都彌足珍貴，為了拍攝最好的角度，大家都是卯足全力。好的畫面需要長時間的專注和等待，一場比賽你不知道什麼時候誰會打出全壘打，誰會有精彩守備，你必須要待在一個小小的位置拿著龐大的攝影器材，想辦法聚精會神專注快3個小時的拍攝，連去上廁所都不敢，這個時間都還沒有算進去提前進去場館準備器材的時間。每個選手的個性不一樣，你必須要事先做好功課，觀察好選手的個性，在什麼樣的情況下他會做出什麼樣的情緒反應，你才能做出好的攝影選擇，而不是亂槍打鳥。我也很感謝公司在過去這幾年願意花錢讓我去許多國際賽事磨練，不管是國內大型賽事還是國外，正是因為有過去努力累積的經驗付出，我才能在這次中華隊重要的歷史現場，順利完美的完成拍攝任務，真的很感謝長官的信任和公司的大力支持，讓我能記錄到台灣棒球運動這麼重要的歷史現場，這對於攝影記者來說就是最大的成就感。在陳傑憲打出三分打點全壘打的當下，我整個身體都在發抖，靠著顫抖的手去對焦按下快門，幸好沒有抖到都沒對到焦哈哈。九局下我整個人感覺緊張到呼吸都有點困難，從來沒有過這樣的拍攝體驗。出差東京這幾天，每天壓力是越來越大，因為中華隊即將要創造歷史，心想如果搞砸就完蛋了，如今終於可以放下大石頭，等等就要搭機回台灣了。