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國民黨立法院黨團今（25）日召開記者會，猛攻民進黨不分區立委洪申翰接任新任勞動部長一事。國民黨團書記長林思銘直指，洪大學都沒畢業，這對國家的文官體制是非常大的諷刺；國民黨立委洪孟楷則說，下週衛環委員會將邀請新任部長到委員會專案報告。林思銘表示，這次勞動部職場霸凌導致公務員輕生事件，東窗事發後，社會要求究明責任，他們看到的卻是民進黨政府的冷血和無恥，賴政府嘴巴講目的良善，派遣的卻是毫無勞工事務相關背景，可以說是勞權門外漢的洪申翰接部長，「這真的欠缺正當性」。林思銘盤點歷屆勞動部長人選的學經歷，潘世偉是美國康乃爾大學產勞關係博士、陳雄文是成功大學環境工程研究所碩士、郭芳煜是政治大學外交所碩士、林美珠是政治大學法律研究所碩士，到最近的許銘春是台灣大學法律系、何佩珊是輔仁大學大眾傳播系，「而現在要接任的洪申翰是史上最專業的高中生勞動部長嗎？一個高中生可以接任勞動部長，這讓過去學有專精的勞動部長情何以堪？」林思銘表示，他們不是鄙視高中生，而是認為這麼重要的勞動部長職務，竟然是一個連大學都沒畢業的人擔任，這對國家的文官體制是非常大的諷刺，也顯示賴清德為了權力鬥爭，一再破壞文官體制。林思銘痛斥，洪申翰最離譜的一件事情，就是洪申翰早就知情勞動部勞發署北區分署前分署長謝宜容的長期霸凌情況，卻根本沒有作為，這樣還讓洪申翰當勞動部長，大家還能期待洪申翰嗎？這真的很可笑。國民黨立委徐巧芯補充，洪申翰自己說，早在今年2月就瞭解勞動部有嚴重霸凌情形，但洪申翰只私下給予勞動部建議，沒有出來發聲或在立法院透過質詢揭發。她相信，若能在今年2月就能揪出謝宜容霸凌下屬，輕生的公務員未必會選擇那麼激烈的方式，某種程度上，洪申翰就是間接的共犯。洪孟楷也說，下週國民黨立委蘇清泉，也就是衛生環境委員會召委，將正式安排要求新任部長到委員做專案報告，同時，也會要求勞動部霸凌案調查報告退回重寫，讓國人再次看到真相。此外，這週五也要求成立調查委員會，呼籲綠白都能支持，這沒有黨派之分。