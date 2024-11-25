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人工智慧（AI）浪潮、全球化的衝擊，以及內部社會結構的變遷，正深刻影響台灣的未來。當前，台灣不僅面臨經濟轉型的壓力，也需要解決老化政治結構與年輕世代的疏離問題。在這樣的時代背景下，年輕人無疑是推動改變的核心力量。他們不僅擁有學習與創新的潛力，更肩負著讓台灣政治與經濟焕發新生的責任。2024年台灣隊在世界棒球12強賽中奪冠，他們的成功為台灣注入了久違的振奮與希望。根據世界棒壘球總會（WBSC）的統計，台灣隊的平均年齡僅為24.5歲，是12支參賽隊伍中最年輕的，展現了新生代的活力與團結精神。在這場比賽中，雖然許多成名的台灣球員因各種原因未能參賽，但年輕球員卻在教練團冷靜的戰略指揮下，以強攻、靈活投手輪換等戰術取得佳績。他們的成功顯示出，年輕世代不僅具備潛力，也能夠通過團結與努力創造驚人的成就。這不僅僅是一場比賽的勝利，更是一個啟示：如果能給予年輕人足夠的支持與機會，他們將成為台灣未來最大的資產。與台灣隊年輕化的結構形成鮮明對比的是台灣的政治現狀。根據2024年1月選出的第十一屆立法委員資料，三大政黨的立委平均年齡分別為：• 國民黨：52.07歲• 民進黨：52.47歲• 民眾黨：57.87歲整體而言，立法院的平均年齡為52.83歲，這是一個典型的「老人政治」格局。而白色力量、年輕人代表的民眾黨領導者的柯文哲，今年已滿65歲。而且一個在立院黨團平均年齡最高的政黨，如何真正代表台灣的年輕世代，值得深思。在這樣的背景下，年輕人的參與與改革顯得尤為重要。政治結構的老化，不僅帶來了思維的保守，也阻礙了台灣在全球競爭中的靈活性與創新力。唯有讓更多年輕人進入決策層，才能改變當前政治停滯不前的現狀，為台灣注入更多活力與創造力。世界範圍內的成功案例充分證明了年輕力量的可能性。許多改變世界的新經濟領導者，都是在年輕時期抓住了機遇，創造了卓越的成就：• 祖克柏（Mark Zuckerberg）：臉書（Facebook）創辦人，在19歲時於哈佛宿舍內推出Facebook，徹底改變了全球社交網絡的運行方式。• 比爾·蓋茨（Bill Gates）：微軟（Microsoft）創辦人，20歲時退學創立微軟，推動了個人電腦的普及。除了創業領域，年輕領導者也在政治中展現出巨大的潛力與影響力。例如：• 桑娜·馬林（Sanna Marin）：芬蘭首相，34歲上任，成為全球最年輕的政府領導人之一，以進步政策推動國家現代化。• 梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）：丹麥首相，41歲上任，以年輕化的思維和政策改革吸引了更多選民。伊隆·馬斯克（Elon Musk）於1995年，24歲時，與弟弟金巴爾·馬斯克（Kimbal Musk）共同創立了Zip2公司，提供線上城市指南和地圖服務。1999年，康柏電腦（Compaq）以3.07億美元收購了Zip2。同年，馬斯克創立了X.com，這是一家線上支付公司，後來與Confinity合併，並於2001年更名為PayPal。2002年，eBay以15億美元收購了PayPal。這些早期的創業經歷為馬斯克日後創立特斯拉（Tesla）和SpaceX奠定了基礎。現在，馬斯克則進軍政壇，改造陳腐不堪，有200多年歷史「民主燈塔」的美國政治。在當前的全球競爭格局中，年輕人的參與不僅是台灣政治轉型的關鍵，也是經濟發展的希望。透過 AI 技術的普及與新經濟的機會，年輕人有潛力進入更高薪、更具挑戰的領域，例如數據科學、人工智慧與數位行銷。同時，政府與社會必須為他們提供更多資源支持，包括教育改革、職業培訓以及創業資金，讓他們能夠充分發揮潛力。此外，年輕人的價值不僅體現在經濟層面，更在於他們對公平正義的追求與實踐。例如，在司法透明化、社會公平與政治參與方面，年輕人的聲音與行動是改變現狀的關鍵。台灣的政治與經濟未來，取決於我們是否能真正重視年輕世代，給予他們充分的支持與機會。中華棒球隊的成功證明了年輕力量的潛能，而全球成功創業家的經歷，則展示了年輕人的創造力與改變世界的能力。在這場關乎國家未來的AI浪潮「世界奪冠賽」中，年輕人不是旁觀者，而是核心的主角。唯有讓他們走上前台，為他們創造更好的環境，台灣才能在全球競爭中立於不敗之地，迎接一個更寬廣光明的未來。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com