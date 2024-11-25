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▲文佳菲擁有健康的小麥膚色與傲人身材。（圖／文佳菲IG）

▲文佳菲是正統的韓國人，從小在仁川長大。（圖／文佳菲IG）

▲模特兒發跡的文佳菲身材很好，如今因為生下鄭雨盛的兒子，復出機率渺茫。（圖／文佳菲IG）

▲▼文佳菲宣布當媽，兒子的爸爸是鄭雨盛（下）。（圖／文佳菲IG）

▲文佳菲宣布當媽全文。（圖／文佳菲IG）

鄭雨盛爆出當爸後，大家都很好奇他的老婆文佳菲（Moon Gabi）是誰？其實他跟兒子的媽沒有結婚打算，2人將各自以「爸爸」、「媽媽」的角色共同撫養孩子，《NOWnews今日新聞》特別整理文佳菲背景資料，她是身高170cm的辣模，擁有小麥皮膚與性感身材，曾一度掀起「文佳菲身材管理法」的流行，美豔程度羨煞眾多女性。文佳菲今年35歲，身高170cm、體重45kg，畢業於仁川德積島的積島國中，曾就讀首爾某大學的舞蹈系，但具體學歷未被公開，不過在大學一年級第一學期結束後，她曾到美國留學。2018年的首爾時裝週上，文佳菲擔任品牌GREEDILOUS的模特兒初亮相，外貌當時就引起注意，隨後於頻道OnStyle的《Get It Beauty》中，她再以豐滿的身材和混血外貌成為話題，2019年10月24日正式簽給Workhouse Company。她因為有著小麥膚色與挺立五官，常被誤會是外國人，讓文佳菲從小就開玩笑自稱「黑妞」，但她澄清是正統的韓國人，跟父母在仁川長大，不過媽媽的皮膚很白，自己是遺傳到爸爸的黝黑膚色。至於玲瓏有致的身材，是她每天努力鍛鍊的成果，文佳菲曾透露：「我從小學舞蹈，14歲起每天睡前都會練2個小時。」而保持纖細腰身的祕訣，就是進行腰側運動。她也因為豐滿的身材，曾引起「文佳菲身材管理法」的流行，加上Girl Crush的氣質，受到許多邀約出演不少節目，積累知名度。文佳菲雖然看似冷豔，但她的聲音意外柔和可愛，形成極大的反差萌。她每次出國時，總是引起側目，甚至有人為了看她而降低車速或打開車窗，也難怪鄭雨盛最終也被文佳菲迷倒，與她低調交往2年；不過在公開鄭雨盛之前，文佳菲曾與歌手JIMMY PAIGE交往過。文佳菲從2020年開始就不再使用社群媒體，直到2022年6月才重新啟用並恢復活動，那時就是她跟鄭雨盛相遇的年份，2人偷偷交往近2年，去年6月發現懷孕，但鄭雨盛堅持不結婚，不過願意負起育兒責任，而兒子也在今年3月出生，目前8個月大。據悉會公開消息，就是因為鄭雨盛沒有要娶女方，雙方才同意宣布此未婚生子的訊息，文佳菲藉此獲得安全感。過去的1年裡，充滿了起伏，而新的1年--2024年也只剩下1個多月，我想藉著這篇文章與大家分享我的故事。雖然我認為自己可能已被遺忘，但對那些仍然關心我的近況並支持我的人，我想用這些真心的話語來表達我的歉意與感激。成為一個孩子的母親，並將這樣的故事公開時，內心不免感到忐忑與擔憂……但現在，為了能夠作為一位母親，過上稍微平凡幸福的生活，我決定鼓起勇氣。消息來得太突然，讓我毫無準備，相比在盡情享受懷孕的喜悅或接受祝福，我選擇在家人們的祝福中，平靜度過大部分的孕期。我之所以做出這樣的選擇，完全是為了即將出生的孩子。我的內心深處一直認為，為了守護珍貴的事物，就需要把它緊緊藏起來。作為一個毫無準備、非常不足的準媽媽，我需要時間去做好準備，但事實上，這更像是一個懦弱媽媽的選擇。如今，面對已經來到這個世界的孩子，雖然我仍然不是一位完全準備好的母親，但看著這個僅僅憑藉其存在就能讓我的內心充滿愛的小生命，我決心成為一位比追求完美更注重愛與幸福的健康母親。因此，我真心希望能給孩子的是充滿愛與幸福的健康人生。我想讓我的孩子看到我過去所見過的那片明亮、美麗世界，對此我知道自己需要鼓起勇氣。懷孕與生子、以後與孩子一起生活，也將迎來更多嶄新的經歷。這篇文章可能無法打動每個人，但我希望至少能傳達給那些支持我的幾位朋友。未來，我可能會遇見很多人、面對許多的問題，但透過我公開的故事，我的內心似乎稍微輕鬆了一些。一句「恭喜」對我來說已經足夠，我會和這個帶給我新世界的小寶寶一起，就這樣，一步一步並肩前行。願大家都健康、幸福！