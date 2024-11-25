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世界棒球12強，中華隊在冠軍賽前一日的「消化試合」臨時更換投手，遭罰2000美元（約台幣65000元新台幣），不過最終奪得隊史首冠，讓韓國媒體直呼很值得，因為中華隊將收到史無前例的高額獎金，上看3億新台幣。據韓媒《OSEN》報導，在決賽前中華隊已經展現必勝的決心。由於前一日已確定晉級，因此將預定先發的王牌左投林昱珉替換為陳柏青，保留林昱珉出戰決賽。這一舉動雖被批評為違規，也須支付2000美元（約280萬韓圓），但中華隊選擇承擔後果。「東京巨蛋如同圖書館般安靜」韓媒如此形容中華隊在冠軍賽的優異表現，比賽結束後，台灣總統賴清德致電祝賀，並宣布舉行隆重的英雄返台儀式，國防部甚至將派出F-16戰機護送代表隊回國，並於26日舉辦官方慶祝遊行。韓媒也指出，看到台灣媒體整理這次中華隊奪冠獎金，除了可獲WBSC提供的150萬美元冠軍獎金，每名選手可獲700萬台幣的台灣國光獎金，整隊28人獎金合計近2億，同時棒協理事長還加碼7000萬台幣獎金。韓媒認為，「280萬韓圓的罰款還是值得的，因為等待中華隊的將是一場價值3.1487億台幣（136億韓圓）史無前例的高額金錢盛宴。」