中國海關總署辦公廳的官方微博、微信帳號「海關發布」發布公告，聲稱福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處，近日在對入境郵件進行開箱查驗時，查獲3本含有「問題地圖」內容書籍，違反一中原則，從公布的影片畫面來看，疑似是從台灣寄出的教科書，已將其查扣。
根據「海關發布」指控，該批書籍存在錯誤，將中國台灣省以「國家」名稱標註，還錯誤描述釣魚島及週邊附屬島嶼、阿克賽欽地區和藏南地區名稱及歸屬等問題，外加漏繪南海斷斷續續線，違背一個中國原則，嚴重危害國家統一、主權和領土完整。
「海關發布」強調，地圖是國家版圖最主要的表現形式，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性、嚴格的法定性，凡是不符合中國公開地圖內容管理規定的印刷品、出版物，一律禁止攜帶進出境，目前也已依法扣留上述物品、移交後續部門處理。
從「海關發布」上傳的影片中可以發現，該批書籍以中華郵政的紙箱包裝，打開之後，內容顯示為台灣的歷史、地理類教科書。
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「海關發布」強調，地圖是國家版圖最主要的表現形式，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性、嚴格的法定性，凡是不符合中國公開地圖內容管理規定的印刷品、出版物，一律禁止攜帶進出境，目前也已依法扣留上述物品、移交後續部門處理。
從「海關發布」上傳的影片中可以發現，該批書籍以中華郵政的紙箱包裝，打開之後，內容顯示為台灣的歷史、地理類教科書。