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本屆12強賽事，中華隊擊敗日本拿下冠軍舉國歡騰，對此民進黨立委郭國文發文希望棒協理事長辜仲諒將獎金從7000萬元加碼至1億，此番言論卻遭網友炎上，事後致歉稱是是軟性建議非情勒。對此台北市議員侯漢廷點名包括陳啟昱、許銘春、賴品妤、秦語喬、吳諭非、古盛輝與高端疫苗都可捐錢，反正領的花的都是人民納稅錢，捐助給下一屆、未來的選手培育訓練，才是長久之道。侯漢廷說，郭國文慷他人之慨，要求辜仲諒加碼獎金到1億，蹭加情緒勒索，好險人民有腦不買單。而自己認為，掏空台鹽綠能又落跑的陳啟昱、可以捐錢；花人民就業安定基金去衛武營開演唱會的許銘春可以捐錢；提前經濟部長要到菲律賓購電的雲豹能源，小公主賴品妤可以捐錢。此外，獲得農業部數億元雞蛋標案的超思負責人秦語喬、吳諭非可以捐錢；獲得民進黨全黨上下力挺給錢炒股票但不怎麼愛打的高端疫苗公司可以捐錢；不法金額高達91億元、地址和民進黨新竹黨部相同，又是小英之友會的力暘光電古盛輝可以捐錢。最後侯漢廷表示，反正這些人領的花的也是人民納稅錢，捐助給下一屆、未來的選手培育訓練，才是長久之道。