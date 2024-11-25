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▲25日上午，北市內湖區聯發科門口發生兇殺案件，雙方疑因感情糾紛爆發衝突，蔡姓女子右胸、左腹開放性刀傷，被緊急送往內湖三總搶救。（圖／翻攝畫面）

25日上午11時許，台北市內湖區瑞光路聯發科門口，發生一起兇殺案件，現場有2名男女身中多刀，被緊急送往內湖三總、國泰醫院搶救。警方獲報到場，已將現場拉起封鎖線，目前正積極釐清案情。警方指出，48歲的蔡姓女子，與52歲的宿姓男子為前情侶，雙方疑似因感情糾紛，今天上午11時許，宿男涉嫌持刀刺傷蔡女，導致蔡女右胸、左腹開放性刀傷，被緊急送往內湖三總搶救；宿男左胸亦有開放性刀傷，送往國泰就醫，其意識清楚無生命危險。警方表示，雙方疑因感情糾紛爆發衝突，初步排除隨機傷人，正持續釐清案情中。