中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽完成不可能的任務，冠軍戰以4：0擊敗衛冕王者日本，拿下隊史三大賽首座世界冠軍。台鐵宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1及實體門市文創商品9折活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵公司表示，與全民同慶臺灣棒球奪冠，臺鐵夢工場網路商店限時狂歡買1送1品項包含「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒售價399元，限量50組、    「DR1000」方形便當空盒售價550元，限量150組、莒光號、藍皮列車、EMU3000型、EMU900型列車收納箱椅售價599元，四款任選共計限量100組。

另特定門市推出海風＋山嵐陶瓷保溫提袋組買1送1，售價999元/組，限量100組，販售地點為台鐵便當臺北2、4、5號店及松山夢工場、南港夢工場。

台鐵也說，自2024年11月25日至11月27日止限時3天史無前例限定商品破盤買1送1，及門市文創商品9折活動（不含便當及特價商品）。

更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

12強賽／看台灣奪冠別急著回家！體驗東京「朝活族」3大玩法

12強賽／台灣隊抱的喔熊爆紅！圭賢也拿過同款　熱銷頸枕要補貨了

12強賽／太勵志！重症青年醒來先問「今天台灣棒球有win嗎？」

12強賽／台灣前進東京！機票詢問度增3成　旅行社揭自由行完售

關鍵字