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中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽完成不可能的任務，冠軍戰以4：0擊敗衛冕王者日本，拿下隊史三大賽首座世界冠軍。台鐵宣布，即日起限量3天推出網購限定商品買1送1及實體門市文創商品9折活動。台鐵公司表示，與全民同慶臺灣棒球奪冠，臺鐵夢工場網路商店限時狂歡買1送1品項包含「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒售價399元，限量50組、 「DR1000」方形便當空盒售價550元，限量150組、莒光號、藍皮列車、EMU3000型、EMU900型列車收納箱椅售價599元，四款任選共計限量100組。另特定門市推出海風＋山嵐陶瓷保溫提袋組買1送1，售價999元/組，限量100組，販售地點為台鐵便當臺北2、4、5號店及松山夢工場、南港夢工場。台鐵也說，自2024年11月25日至11月27日止限時3天史無前例限定商品破盤買1送1，及門市文創商品9折活動（不含便當及特價商品）。