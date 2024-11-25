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▲蔡阿嘎坦言原以為今日日本報紙的頭版會是拿下冠軍的中華隊，沒想到竟是田中將大離開球隊的消息佔最大版面。（圖／蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎凝望官方海報感嘆沒有台灣球員，但也點出殘酷事實：「因為他們是後面的11強！」（圖／蔡阿嘎臉書）

中華隊在昨（24）日世界12強棒球賽以4：0擊敗日本摘冠，全台球迷沸騰，網紅蔡阿嘎也帶上一家人前往東京應援，昨日蔡阿嘎曬出12強賽海報，無奈嘆「真的沒有放我們的球員」，但隨後他話鋒一轉，爽稱「因為他們是後面的11強」。今日稍早，蔡阿嘎再PO出日本報紙，失望表示：「本來以為日本報紙頭版會是拿下冠軍的中華隊，沒想到台灣奪冠版面超小。」蔡阿嘎稍早在臉書曬出自己手拿日本各大報紙的畫面，坦言原以為今日日本報紙的頭版會是拿下冠軍的中華隊，因此想買來紀念，沒想到竟是日本選手田中將大離開樂天球隊的消息登上頭版，令蔡阿嘎失望表示：「嗯，台灣奪冠版面超小。」貼文曝光後，粉絲也紛紛留言安慰：「沒關係，台灣的報紙有」、「台灣自己的版面會很大就夠了」、「他們應該是不想在傷口灑鹽，前面都贏輸在最後一場真的很桑心」、「版面大小沒關係，贏了就好」、「日本被完封，怎麼可能啦！」而昨晚中華隊打敗日本成功奪得12強賽冠軍，蔡阿嘎PO出在場外凝望官方海報的照片，感嘆海報上沒有放台灣球員的照片，不過隨後他話鋒一轉，表示「因為他們是後面的11強」，此話一出，也令粉絲們粉粉大讚說得真好！