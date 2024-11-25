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世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，終結日本在國際賽事27連勝紀錄，奪得台灣在國際棒球賽上首座冠軍。不過在台灣隊創造佳績的同時，日本隊在賽後展現出的運動家精神，更獲得了美國職棒大聯盟（MLB）記者以及國外球迷的喝彩。在12強冠軍賽結束之後，東京巨蛋舉行頒獎儀式，日本武士隊獲頒銀牌之後，緊接著是獲勝的台灣隊登上位於投手丘附近設置的頒獎台，接受金牌。此時可以看到，日本武士隊成員整齊地站在一壘側的休息區前，排成一列，觀看頒獎過程。針對這一幕，MLB記者莫羅西（Jon Morosi）在社群平台X（舊稱推特）上分享了相關影片，並表示「運動家精神是如此美好。日本隊在領取銀牌後，許多選手向台灣隊鞠躬致意。而現在，他們留下來見證台灣隊的金牌頒獎。」日本隊的行為也獲得了許多網友讚賞，紛紛在莫羅西的貼文下方留言，「這才是運動的真諦！」「日本隊總是尊重對手」、「充滿風度」、「這是日本偉大的運動家精神！」日媒THE ANSWER報導指出，在表彰儀式後，台灣隊也在頒獎台旁，圍繞投手丘站成一圈，集體向現場4萬1827名觀眾深深一鞠躬，展現了國際賽事獨有的感人場景。