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勞動部公務員遭霸凌輕生持續延燒，勞動部前部長許銘春遭踢爆，竟濫用勞發署「就業安定基金」公帑356萬餘元登台高歌，宛如個人演唱會。國民黨立委徐巧芯今（25）日怒批，自己想辦演唱會可以自己出錢嗎？誰想聽啊？「我之前自己發的歌也是自己出錢！憑什麼許銘春可以用納稅人的錢？」黃國昌昨天在臉書指出，勞動部前部長許銘春「登台高歌」引發軒然大波，總共花費356萬7578元，竟然是由就業安定基金支出。勞動部回應，公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，有任何事證可提供檢調或廉政單位依法處理。徐巧芯今天受訪時直指，勞動部除了霸凌導致員工輕生，又爆出許銘春挪用公款變成小金庫，此案應該送政風處調查，監察院也應該調查，但很遺憾，許銘春跟陳菊用同一筆公帑預算在同一個舞台上唱歌，這樣監察院是要怎麼查？這就是上會期國民黨堅持國會改革的原因，證明國會調查權的重要。徐巧芯說，監察院跟勞動部一起動用納稅人的錢高歌，連禮服都是納稅人出的！自己想辦演唱會可以自己出錢嗎？誰想聽啊？大家都不想聽。如果今天不是勞動部有這筆錢，會開放許銘春開個人演唱會嗎？有明星夢也不是這樣用的吧，可以去參加選秀節目啊！「許銘春你想唱就自己出錢出唱片啊！人民繳納稅錢是欠你嗎？」徐巧芯嗆，你已經不當使用了，第一送政風，第二送沒用的監察院，雖然監察院沒有用，但還是要送，別再讓他們自己人包庇自己人。徐又補充，之前自己發的歌也是自己出錢，憑什麼許銘春可以用納稅錢？