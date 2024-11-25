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2024第三屆世界棒球12強賽，中華隊本屆賽會火力驚人，全隊有9人開轟總計敲出10發全壘打，從預賽開始到冠軍戰結束，中華隊剛好拿下40分打點，其中全壘打就剛好佔據一半的分數，10發全壘打也超越2015年12強中華隊9發全壘打的紀錄。中華隊在預賽首戰對上韓國，陳晨威就從韓國先發投手高永表手中敲出滿貫砲，隨後陳傑憲又補上一發兩分砲，對上多明尼加的比賽江坤宇砲轟威能帝，戴培峰對上日本也開砲，吉力吉撈·鞏冠、林立在預賽最終戰對上澳洲各敲出一發三分砲，預賽中華隊就累積6轟，打回14分打點。進入超級循環賽，潘傑楷對上美國開轟，林安可複賽終戰對日本開轟，冠軍戰林家正和陳傑憲又敲兩轟，共計4轟6分打點，最終中華隊在本屆賽會共有9人開轟，總計敲出10發全壘打，打回20分打點，剛好佔本屆中華隊得分的一半。本屆12強中華隊與荷蘭以10轟並列團隊全壘打總數第三名，第二名是美國隊的12轟，第一名則是委內瑞拉的13轟，但中華隊全隊有9人開轟，是本屆12強所有球隊中，最多人敲出全壘打的球隊，台灣網友也笑說：「本屆中華隊，窮的只剩下全壘打！」