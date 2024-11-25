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▲▼陳傑憲有「中職吳奇隆」、「中職四爺」、「史上顏值最高隊長」、「台灣隊長」等封號。（圖／陳傑憲IG ）

▲女粉絲稱看吳奇隆的節目，與看陳傑憲12強比賽不衝突。（圖／吳奇隆微博）

▲陳傑憲（右）8年前和吳奇隆錄節目，兩人惺惺相惜。（圖／Yahoo提供）

中華隊昨（24）日在世界12強棒球冠軍賽對上大魔王日本隊，約晚間9點左右，「中職吳奇隆」、隊長陳傑憲擊出一支關鍵三分砲，帶領中華隊摘下桂冠，陳傑憲抱著隊友高國輝痛哭的畫面瘋傳，儼然成為全民英雄。有網友球賽看一半到吳奇隆微博稱，看他就像看陳傑憲，吳奇隆本人回以大笑比讚的符號。「台灣隊長」陳傑憲昨晚手感火燙，替中華隊進帳不少分數，最終一技二度開轟的三分全壘打，以4:0瓦解日本國際賽28連勝、12強賽二連霸美夢，寫下台灣百餘年棒球史新頁，與其他隊友名留青史，而陳傑憲也拿下MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王4項大獎，成績好的驚人。陳傑憲因為長相神似一代男神吳奇隆，被取綽號「四爺」（吳奇隆代表作《步步驚心》角色名），昨晚吳奇隆在微博發文宣傳央視旅遊實境節目《山水間的家》，一名台灣女粉絲留言：「看帥哥吳奇隆，也看球賽，不衝突！」疑似藏陳傑憲撞臉吳奇隆的哏，而吳奇隆以豎氣大拇指和張嘴大笑的表情符號回覆。吳奇隆2016年7月月上黃子佼主持的網路直播節目《佼心食堂》，陳傑憲以特別來賓身分出席，都是學體育出生、外貌神似的雙帥同台，製造不少話題，當時22歲剛加入統一獅擔任內野手的新秀陳傑憲一出場，吳奇隆即露出目不轉睛的表情，直呼真的好像自己，還說「我要回去問我爸爸」。黃子佼後來得知陳傑憲小吳奇隆23歲，驚喊「吳奇隆的年紀可以生出陳傑憲了」，陳傑憲則謙虛地稱讚吳奇隆保養得很好，「如果我40歲也能長這樣，真的覺得我爸媽把我生得太好！」