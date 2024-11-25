我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強冠軍戰，中華隊以4：0完封日本奪得隊史首冠，賽前震撼宣布可能是最後一次國家隊的投手郭俊麟，賽後發文感謝學弟們，「接下來就是你們的金牌世代了。」委內瑞拉籍的富邦悍將隊友富藍戈（Enderson Franco）也在底下留言，「恭喜」。「感謝所有教練選擇了我，讓我參與這次國家隊，也謝謝學弟讓我可以有美好的夜晚，往後的台灣隊就靠你們這些小朋友了，接下來就是你們的金牌冠軍世代，也謝謝所有後勤人員，辛苦了。TEAM TAIWAN。」郭俊麟賽後在社群媒體上發文慶祝。而中職隊友富藍戈在底下留言，「恭喜兄弟」。中華隊這次在12強複賽和委內瑞拉交手以0：2吞敗，但委內瑞拉後2戰連輸日本、美國，尤其對美國，富藍戈後援登板被扛出陽春砲，讓美國以1分險勝，使得委內瑞拉與冠軍門票失之交臂，賽後更疑似因台灣球迷洗版他的社群媒體一度關閉留言，但在中職隊友奪冠後，他也大氣地獻上祝福。32歲的郭俊麟是在古林睿煬、邱浩鈞以及潘文輝退出後，和黃恩賜、曾頌恩最終遞補進中華隊，冠軍戰前郭俊麟透露，可能是最後一次披上國家隊戰袍，令人不捨，賽後一席話更頗有傳承意味。