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2024第三屆世界棒球12強冠軍戰，中華隊捕手林家正在五局上半敲出陽春砲，為中華隊先馳得點外，也帶動球隊攻勢，最終中華隊在五局上攻下4分，為比賽奠定勝基，賽後林家正接受大聯盟記者Jon Morosi訪問時，林家正把金牌榮耀歸功於台灣球迷，表示有球迷的支持，台灣才有這面金牌。Morosi昨日賽後用英文訪問林家正，林家正也全程用英文回答，首先林家正表示能夠代表國家隊拿下冠軍，真的是一件非常美好的事，隨後林家正也感謝所有台灣的球迷，前往東京支持中華隊，如果沒有他們我們不會站在這裡，最後要感謝我的家人，以及全台灣人民的支持。林家正在預賽期間打擊表現雖不佳，但蹲捕能力受到肯定，配球、引導、場上場下安撫隊友的能力都有自己獨特的一套方法，預賽表現不佳林家正也飽受球迷批評，但在冠軍戰開轟後，網友紛紛送上道歉，而林家正帥氣的外表也擄獲不少女球迷的心，讓許多女球迷自封「家正婦」林家正在小聯盟期間，共7年只累積18轟，單季最多轟是在2019年，大學期間一共轟出9發全壘打，近三個球季單季都只有1轟，在12強開打前，林家正曾在熱身賽開轟，沒想到12強正賽的第一轟就出現在冠軍戰，成為中華隊擊敗日本的「關鍵先生」之一。