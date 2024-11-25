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涉在光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的台鹽前董事長陳啟昱，台南地院於11月1日開羈押重裁庭時無故不到，4日發布通緝後，陳啟昱今天上午10點許由律師陪同到台南地檢署投案。對此，國民黨立委謝龍介卻爆，「南部盛傳都喬好了」，質疑「這23天，早去見到什麽，什麼話可以說？什麼話不能說？」台鹽子公司台鹽綠能公司涉舞弊案從10月23日進入偵查，經歷院、檢對於羈押問題爭論，直到11月6日台南地院裁定涉案的關鍵4名被告收押，分別是台鹽綠能（台綠）前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋及廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。全案核心的台鹽前董座陳啟昱卻在11月1日台南地院開羈押重裁庭時失聯，直到今天上午才向南檢投案。「喬好了，都喬好了，南部盛傳都喬好了」謝龍介直指，陳啟昱今天早上到台南地檢署報到，是全部都喬好了？會不會像前南市經發局長陳凱凌的案子，有大量的筆錄說「上級交辦的」，但最後也只辦到陳凱凌而已。謝龍介認為，陳啟昱在黑白兩道的追殺之下，早就喬好了，所以出來面對南檢面對司法，最了解民進黨的弊案就是民進黨的朋友，希望南檢可以邀請前行政院長蘇貞昌，當年是接到什麽樣的情資？要求陳啟昱即刻辭職，會不會全部都被他們河蟹掉了，都喬好了，案情就不可能再往上發展。謝龍介再問，「你跑了這23天，早去見到什麽，什麼話可以說？什麼話不能說？都已經喬好了？」喊話南檢加油。