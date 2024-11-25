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▲《命中註定那頭鵝》是「白色情人節」最適合情侶約會共賞的浪漫電影。（圖／台北双喜電影提供）

▲詹懷雲（左）與林奕嵐在《命中註定那頭鵝》組成「企鵝CP」，互動可愛又浪漫。（圖／台北双喜電影提供）

以熱門夯劇《影后》爆紅的詹懷雲，因為導演嚴藝文稱他是「下一個許光漢」，引來外界更多討論。雖然他能不能取代許光漢成為新生代「全民男神」還不確定，倒是他的新電影《命中註定那頭鵝》，已經定檔明年「白色情人節」3月14日在台上映，而許光漢入伍前最後一部電影作品《青春18×2 通往有你的旅程》就是在今年的3月14日全台上映，詹懷雲確定接棒許光漢成為「白色情人節」約會電影當家男主角。片中他不只大秀結實體格，還去助曬讓肌肉更黝黑，坦言是首次嘗試，還一度猶豫「要不要脫掉內褲」。在《命中註定那頭鵝》中，詹懷雲與一起演出《成功補習班》的林奕嵐再度攜手，但彼此的感情對手戲比上一回多了很多，更能讓觀眾感受充滿粉紅泡泡的浪漫氣氛。林奕嵐透露在《命中註定那頭鵝》與詹懷雲的幾場親密吻戲還包括超高難度水下接吻，儘管兩人都密集上課練潛水，正式拍攝時為了畫面漂亮得要拿掉呼吸器，吻到大嘆：「差點快沒氣！」詹懷雲在《命中註定那頭鵝》拍攝前卯足全力瘦身鍛鍊，終以健壯身材加上助曬得到的古銅色肌膚出現，因為角色是充滿陽剛氣息的潛水教練，應劇情需要展露上半身的肌肉，女性觀眾保證大飽眼福。而他也表示，去助曬前因為沒有經驗，還去問導演楊宥瑜需不需要穿內褲，不穿的話曬到「重要部位」會不會受傷？詹懷雲笑道：「問店員才知道有人不穿內褲，有人只遮重要部位，最後我取平衡 ，穿內褲但拉低一點，所以我屁股是白的。」片中林奕嵐和詹懷雲化身「企鵝情侶」，楊宥瑜大讚：「企鵝CP的化學效應超登對，整部電影甜度爆表。」片商也期待這部畫面賞心悅目的浪漫電影能在「白色情人節」開出票房佳績。