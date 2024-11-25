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▲7-11本期9-10月統一發票中獎資訊。（圖／業者提供）

▲113年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心）

9、10月統一發票開獎快來對獎！7-11共開出5張千萬特別獎、4張2百萬特獎、11張雲端發票專屬獎1百萬，共有20名百萬富翁，財政部今（25）日公布2024年9-10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎1百萬。，一人在高雄市楠梓區的欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市三越門市花60元買沙拉; 一人在台北巿文山區的新萬隆門市花140元買飲品；一人在新北市新莊區的新宏盛門市花85元買麵食; 一人在台北市松山區的復旦門市花35元買CITY CAFE。，分別是台北市大同區的圓泉門市、桃園市觀音區的富中門市、新竹縣寶山鄉的寶謙門市、桃園市中壢區的新壢門市。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者