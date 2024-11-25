9、10月統一發票開獎快來對獎！7-11共開出5張千萬特別獎、4張2百萬特獎、11張雲端發票專屬獎1百萬，共有20名百萬富翁，超級幸運兒只花35元買咖啡就中千萬。
  
財政部今（25）日公布2024年9-10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
 
5位千萬大獎部份，一人在高雄市楠梓區的欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市三越門市花60元買沙拉; 一人在台北巿文山區的新萬隆門市花140元買飲品；一人在新北市新莊區的新宏盛門市花85元買麵食; 一人在台北市松山區的復旦門市花35元買CITY CAFE。
 
另有4位獲得2百萬特獎，分別是台北市大同區的圓泉門市、桃園市觀音區的富中門市、新竹縣寶山鄉的寶謙門市、桃園市中壢區的新壢門市。雲端發票專屬獎1百萬的得主則共有11位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲7-11本期9-10月統一發票中獎資訊。（圖／業者提供）
▲7-11本期9-10月統一發票中獎資訊。（圖／業者提供）
🟡113年9-10月統一發票中獎號碼

📍特別獎號碼：28630525
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📍特獎號碼：90028580
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📍頭獎號碼：27435934、39666605、02550031
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲
▲113年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心）

統一發票9、10月號碼開獎！領獎規則、期限一覽　雲端發票加碼了

雲端發票越來越難中！「中獎真實機率」曝光　他證實：難怪不容易

蘋果iOS 18財政部「統一發票兌獎」App修好了！三步驟加回桌面

花100元停車「發票中1000萬」！17張千萬獎落縣市、消費明細整理

關鍵字