9、10月統一發票開獎快來對獎！7-11共開出5張千萬特別獎、4張2百萬特獎、11張雲端發票專屬獎1百萬，共有20名百萬富翁，超級幸運兒只花35元買咖啡就中千萬。
財政部今（25）日公布2024年9-10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
5位千萬大獎部份，一人在高雄市楠梓區的欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市三越門市花60元買沙拉; 一人在台北巿文山區的新萬隆門市花140元買飲品；一人在新北市新莊區的新宏盛門市花85元買麵食; 一人在台北市松山區的復旦門市花35元買CITY CAFE。
另有4位獲得2百萬特獎，分別是台北市大同區的圓泉門市、桃園市觀音區的富中門市、新竹縣寶山鄉的寶謙門市、桃園市中壢區的新壢門市。雲端發票專屬獎1百萬的得主則共有11位。
🟡113年9-10月統一發票中獎號碼
📍特別獎號碼：28630525
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎號碼：90028580
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎號碼：27435934、39666605、02550031
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
財政部今（25）日公布2024年9-10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
5位千萬大獎部份，一人在高雄市楠梓區的欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市三越門市花60元買沙拉; 一人在台北巿文山區的新萬隆門市花140元買飲品；一人在新北市新莊區的新宏盛門市花85元買麵食; 一人在台北市松山區的復旦門市花35元買CITY CAFE。
另有4位獲得2百萬特獎，分別是台北市大同區的圓泉門市、桃園市觀音區的富中門市、新竹縣寶山鄉的寶謙門市、桃園市中壢區的新壢門市。雲端發票專屬獎1百萬的得主則共有11位。
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📍特別獎號碼：28630525
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎號碼：90028580
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎號碼：27435934、39666605、02550031
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。