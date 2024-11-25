9、10月統一發票開獎了！全家便利商店本期（113年9-10月）共9位幸運兒中大獎，其中7位幸運兒花不到百元就幸運中獎。本期特別獎1000萬元共開出1組，獎落「全家」板橋華江店，該位民眾消費173元買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐，幸運成為千萬得主。
 
全家表示，特獎200萬元則在台北市中山區的「全家」本部店，使用環保杯購買特大杯拿鐵，花費65元就將200萬大獎抱回家。
 
頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」大安區泰順店、信義區信安店、桃園鼎聖店、太平新興中店、新豐首席店，最低花費39元購買隨緣沙茶豆腐湯麵便幸運中獎。
 
財政部另針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，位於淡水學城店、中和國華店，幸運抱走100萬大獎。

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▲全家幸運門市清單。（圖／業者提供）
▲全家幸運門市清單。（圖／業者提供）
🟡113年9-10月統一發票中獎號碼

📍特別獎號碼：28630525
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📍特獎號碼：90028580
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📍頭獎號碼：27435934、39666605、02550031
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

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▲113年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心）

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