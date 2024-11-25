我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江國豪炫耀自己有漂亮又貼心的老婆幫忙縫獎牌，讓球迷忍不住笑虧：「放閃文無誤！」（圖／江國豪Threads）

▲江國豪老婆專注地替他修補獎牌，絕美側顏被外界大讚。（圖／江國豪Threads）

中華隊昨（24）日在世界12強棒球賽中擊敗日本奪冠，投手群的亮眼表現也成為一大亮點，其中中繼投手江國豪在預賽、複賽中都投出絕佳成績，還被日媒封為「萬能右腕」。然而江國豪拿到12強金牌後，短短一夜就把獎牌的帶子弄斷，今日稍早他曬出愛妻替他修補的畫面，也意外曝光老婆絕美側顏，貼文曝光後瞬間引來許多人朝聖，粉絲紛紛笑虧：「炫耀老婆才是重點」、「我搞不清楚是金牌在閃還是老婆在閃！」江國豪昨晚拿到12強金牌後，短短12小時竟把獎牌弄壞了，他曬出老婆神情專注替他縫補的畫面，甜蜜喊話：「謝謝老婆幫我縫獎牌。」接著江國豪還在留言區補充：「做工不行欸，很多人都斷了，只是沒人縫。」並附上帶著墨鏡的表情符號。貼文曝光後，粉絲紛紛表示：「這是抱怨獎牌做工不好，還是在炫耀老婆，我看不出來」、「太快壞掉了吧，我是說我的眼睛，已瞎」、「這是炫耀文吧」、「閃光文無誤」、「這感覺獎牌不是重點，炫耀老婆才是重點！」許多人也笑虧江國豪放閃程度一點也不輸台灣隊長陳傑憲。此外，也有不少人將焦點放在江國豪愛妻身上，紛紛稱讚她的外型相當亮麗，「老婆的光芒掩蓋了獎牌」、「職棒球員們的老婆都好漂亮」、「仙女下凡」、「老婆好漂亮」、「哪來的神仙太太！漂亮又賢慧」、「老婆認真的樣子好美 」。