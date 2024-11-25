 9、10月統一發票今天開獎！財政部開出1000萬元特別獎，中獎號碼為「28630525」，另有200萬特獎號碼「90028580」，其中全聯福利中心本期就有1張特獎，開在台南市的柳營中山門市。

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全聯表示，這位200萬元幸運中獎者只花33元買產銷履歷紅蘿蔔，就獲得特獎200萬元。全聯本期（113年9-10月）共開出超過25萬個獎項，這兩個月有到全聯消費的民眾，千萬不要忘記對獎。

🟡113年9-10月統一發票中獎號碼

📍特別獎號碼：28630525
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📍特獎號碼：90028580
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📍頭獎號碼：27435934、39666605、02550031
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

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▲113年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心）

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