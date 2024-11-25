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賽史勝投王張奕發文致謝！中華隊昨（24）日在世界12強棒球賽冠軍戰，以4：0擊敗日本隊，拿下隊史首座的3大國際賽冠軍，並斬斷日本隊在國際賽長達7年的27連勝紀錄。中華隊的奪冠之路上，投手群表現功不可沒，全隊防禦率2.57，甚至勝過日本的3.3，高居12隊中最佳。中華隊奪冠後隔日，張奕發文寫道：「最後向球迷喊話：「他總計在2屆12強賽中，出賽7場、先發2場，合計主投21.2局，只被敲出12支安打，送出19次三振，防禦率仍是驚人的0。