賽史勝投王張奕發文致謝！中華隊昨（24）日在世界12強棒球賽冠軍戰，以4：0擊敗日本隊，拿下隊史首座的3大國際賽冠軍，並斬斷日本隊在國際賽長達7年的27連勝紀錄。其中，效力中職富邦悍將的張奕更是在國際賽化身戰神，總計出賽5場投了8局沒有失分，並拿下2勝，成為賽史的勝投王。而他今（25）日也在個人社群平台上發文，感謝球迷支持，寫道：「謝謝你們，我們做到了。」
冠軍戰封鎖日本打線 登賽史勝投王
中華隊的奪冠之路上，投手群表現功不可沒，全隊防禦率2.57，甚至勝過日本的3.3，高居12隊中最佳。雖然先發表現同樣亮眼，但「鐵牛棚」絕對是獲勝的最大功臣，尤其張奕多次在緊張局面接下中繼任務，合計5場投了8局，包含冠軍戰面對日本的3局，全都沒有失分，狀態威猛。
中華隊奪冠後隔日，張奕發文寫道：「我要感謝所有一路走來的貴人，沒有你們的幫助也沒有現在的我們，我也要感謝這次中華隊的每位教練、選手、後勤團隊、情蒐團隊。」
最後向球迷喊話：「更重要的是球迷們熱情的應援，讓每位選手都感受到力量，這份榮耀是屬於每位球迷的冠軍，謝謝你們，我們做到了。」
他總計在2屆12強賽中，出賽7場、先發2場，合計主投21.2局，只被敲出12支安打，送出19次三振，防禦率仍是驚人的0。更重要的是，加上本屆拿下的2勝後，累計在12強拿下5勝，成為賽史的勝投王。
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中華隊的奪冠之路上，投手群表現功不可沒，全隊防禦率2.57，甚至勝過日本的3.3，高居12隊中最佳。雖然先發表現同樣亮眼，但「鐵牛棚」絕對是獲勝的最大功臣，尤其張奕多次在緊張局面接下中繼任務，合計5場投了8局，包含冠軍戰面對日本的3局，全都沒有失分，狀態威猛。
中華隊奪冠後隔日，張奕發文寫道：「我要感謝所有一路走來的貴人，沒有你們的幫助也沒有現在的我們，我也要感謝這次中華隊的每位教練、選手、後勤團隊、情蒐團隊。」
最後向球迷喊話：「更重要的是球迷們熱情的應援，讓每位選手都感受到力量，這份榮耀是屬於每位球迷的冠軍，謝謝你們，我們做到了。」
他總計在2屆12強賽中，出賽7場、先發2場，合計主投21.2局，只被敲出12支安打，送出19次三振，防禦率仍是驚人的0。更重要的是，加上本屆拿下的2勝後，累計在12強拿下5勝，成為賽史的勝投王。
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