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本屆世界棒球12強賽，中華隊一路過關斬將，打破各界質疑，最終甚至在冠軍戰以4：0完封日本，粉碎日本國際賽27連勝和4連冠夢，韓國知名YouTuber分享，連韓國毒舌球評都因此感動，播到哽咽。擁有11.9萬訂閱的韓國YouTuber「挖系桑米西」近期在12強賽事期間，更新了不少有關韓國人對台灣棒球的各種驚奇，像是韓國球員進入台北大巨蛋的反應、台式大合唱應援等主題，在台灣奪冠後的最新一集介紹到，「以毒舌聞名的韓國體育解說員，因台灣棒球感動落淚『這才是台灣，恭喜台灣奪冠！』」影片中提到，「轉播這場比賽的一位體育主播和解說員，在台灣奪冠的那一刻，還有看到台灣選手奪冠後留下眼淚的畫面時，也忍不住哽咽了起來。」並表示韓國各大電視台、報紙都緊急報導了台灣打敗日本奪冠消息，全韓國人都在討論並且超驚訝。網路上許多韓國人評論，「打敗美國後又打敗日本，太厲害了！」、「可以看得出來台灣棒球真的進步很多！」、「所有比賽中台灣的比賽最感動人心」、「快去把台灣投手挖過來吧」、「以後我們10支球隊都用台灣選手的選手當標準吧，現在該把那些虛高的薪水降下來了。」也提到雖然韓國隊早早出局，但看到台灣擊敗日本，贏得冠軍的那一刻，感到非常感動與驕傲，不少評論提到，「現在台灣的棒球真的值得我們學習」、「希望韓國棒球也能進步」，也表示這次比賽被台灣棒球和台灣球迷的熱情深深地感動、也有網友分享來台看球被友善對待。