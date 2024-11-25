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▲Lily迎接17歲生日，發文寫下「17歲仍然像是一場夢」。（圖／取自Lily IG）

▲小S與Lily合照曝光，被粉絲稱讚「兩人就是一模一樣的美」。（圖／取自小S IG）

▲小S發合照慶祝女兒Lily17歲生日，被讚「太美了！」（圖／取自小S IG）

46歲女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚19年，育有3個女兒，昨（24）日是二女兒Lily（許韶恩）的17歲生日，小S也在IG發出幫女兒慶生的貼文，沒想到照片一出被粉絲稱讚兩人是「超美姐妹花」，還有粉絲搞笑發問：「正媽林志玲怎麼沒來。」小S搞笑回嗆：「所以知道她（林志玲）多不負責了吧！」Lily在個人社群平台興奮發出17歲生日文，寫下「17歲仍然像是一場夢」，再配上幾張吃生日蛋糕的照片，嘟嘴賣萌的模樣立刻有網友在底下留言，「仙氣型美少女」、「我好暈！救命好漂亮。」隨後小S也發出為女兒慶生的貼文，開心寫下「我親愛的Lily17歲了，謝謝妳當我女兒」，最後還不忘誇讚一下自己今天很漂亮，該篇貼文吸引16萬網友前來朝聖並留言，「超美的姐妹花」、「Lily好幸福，有這麼美的DNA」。最後，還有網友發現小S在文末稱讚自己當天很漂亮，被笑說「熙娣真的很怕沒人稱讚」，小S也幽默回覆，「難道要寫：媽媽今天很開心這種廢話嗎」。還有人打趣的問「正媽林志玲怎麼沒來」，小S搞笑回覆「所以知道她（林志玲）多不負責了吧！」