台灣棒球史最榮耀的一刻！昨（24）日晚間12強冠軍賽中華隊以4:0擊敗日本武士隊，在5局上更是由旅美捕手林家正轟出本屆賽會首支陽春砲，讓氣勢一面倒向台灣，結果在第8局林家正遭速球打傷右手指關節，在龍貓總教練曾豪駒極力勸說下，才決定下場。休息室中林家正更一度被拍到流下男兒淚，而林昱珉暖心的一舉動也讓大批粉絲感動，這組「響尾蛇2A」生力軍也圈粉無數。
林家正開啟中華隊進攻氣焰！慘遭球吻無奈退場
回顧12強台、日大戰最終冠軍賽，中華隊在5局上率先突破僵局，由旅外捕手林家正狙擊日本先發戶鄉翔征，轟出中外野陽春砲，也是他本次12強首轟，一甩先前打擊沉默的陰霾，為中華隊帶起了關鍵進攻氣勢，隨後陳晨威、林立陸續上壘，最後由隊長陳傑憲收尾，轟出右外野3分全壘打，中華隊單局灌進4分。
後來轉播鏡頭也帶到休息室，林家正更流下男兒淚，心靈捕手展現出鐵漢柔情，也因為想喝水，但手部傷勢太痛無法轉開瓶蓋，只好點了一下身旁的林昱珉，對方也秒懂用意，直接幫忙轉開瓶蓋，簡直超貼心。
消息曝光後，立刻讓不少球迷在Threads上留言，「家正婦看到都心疼了」、「還好最後中華隊順利奪冠，有看到家正也嶄露微笑了」。
賽後中華隊前往和牛餐廳吃慶功宴時，投手郭俊麟開直播找來許多選手對鏡頭講話，輪到林家正時他秒開口「謝謝最在乎我的俊麟」，隨後林家正也對鏡頭分享傷勢情況「還可以，回台灣檢查一下」，郭俊麟也大讚：「家正真的很強，他把投手帶得超棒的，不然我們沒辦法有這個表現」。
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回顧12強台、日大戰最終冠軍賽，中華隊在5局上率先突破僵局，由旅外捕手林家正狙擊日本先發戶鄉翔征，轟出中外野陽春砲，也是他本次12強首轟，一甩先前打擊沉默的陰霾，為中華隊帶起了關鍵進攻氣勢，隨後陳晨威、林立陸續上壘，最後由隊長陳傑憲收尾，轟出右外野3分全壘打，中華隊單局灌進4分。
後來轉播鏡頭也帶到休息室，林家正更流下男兒淚，心靈捕手展現出鐵漢柔情，也因為想喝水，但手部傷勢太痛無法轉開瓶蓋，只好點了一下身旁的林昱珉，對方也秒懂用意，直接幫忙轉開瓶蓋，簡直超貼心。
消息曝光後，立刻讓不少球迷在Threads上留言，「家正婦看到都心疼了」、「還好最後中華隊順利奪冠，有看到家正也嶄露微笑了」。
賽後中華隊前往和牛餐廳吃慶功宴時，投手郭俊麟開直播找來許多選手對鏡頭講話，輪到林家正時他秒開口「謝謝最在乎我的俊麟」，隨後林家正也對鏡頭分享傷勢情況「還可以，回台灣檢查一下」，郭俊麟也大讚：「家正真的很強，他把投手帶得超棒的，不然我們沒辦法有這個表現」。
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