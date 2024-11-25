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▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打開中華隊攻勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊擊敗日本勇奪金牌，心靈捕手林家正引導投手的價值在這次賽會展露無遺。（圖／記者葉政勳攝 ）

台灣棒球史最榮耀的一刻！昨（24）日晚間12強冠軍賽中華隊以4:0擊敗日本武士隊，在5局上更是由旅美捕手林家正轟出本屆賽會首支陽春砲，讓氣勢一面倒向台灣，結果在第8局林家正遭速球打傷右手指關節，在龍貓總教練曾豪駒極力勸說下，才決定下場。休息室中林家正更一度被拍到流下男兒淚，而林昱珉暖心的一舉動也讓大批粉絲感動，這組「響尾蛇2A」生力軍也圈粉無數。回顧12強台、日大戰最終冠軍賽，中華隊在5局上率先突破僵局，由旅外捕手林家正狙擊日本先發戶鄉翔征，轟出中外野陽春砲，也是他本次12強首轟，一甩先前打擊沉默的陰霾，為中華隊帶起了關鍵進攻氣勢，隨後陳晨威、林立陸續上壘，最後由隊長陳傑憲收尾，轟出右外野3分全壘打，中華隊單局灌進4分。不過比賽進行到8局上時，林家正對一顆近身球揮棒，右手不幸運地遭球吻，當下他也極力向主審爭取觸身球判決，而總教練曾豪駒上前關心，發現傷勢有一定程度嚴重性，極力勸說林家正退場休息。後來轉播鏡頭也帶到休息室，林家正更流下男兒淚，心靈捕手展現出鐵漢柔情，也因為想喝水，但手部傷勢太痛無法轉開瓶蓋，只好點了一下身旁的林昱珉，對方也秒懂用意，直接幫忙轉開瓶蓋，簡直超貼心。消息曝光後，立刻讓不少球迷在Threads上留言，「家正婦看到都心疼了」、「還好最後中華隊順利奪冠，有看到家正也嶄露微笑了」。賽後中華隊前往和牛餐廳吃慶功宴時，投手郭俊麟開直播找來許多選手對鏡頭講話，輪到林家正時他秒開口「謝謝最在乎我的俊麟」，隨後林家正也對鏡頭分享傷勢情況，郭俊麟也大讚：「家正真的很強，他把投手帶得超棒的，不然我們沒辦法有這個表現」。