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▲總統府與文化總會將於明（26）日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行。（圖／文總提供）

台灣棒球世界第一！台灣在2024世界12強棒球賽奪得成人棒球有史以來首座冠軍獎盃，全體國民皆引頸期盼代表團凱旋歸來。總統府與文化總會將於明（26）日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，自凱達格蘭大道公園路口出發，最後抵達總統府，由總統賴清德與副總統蕭美琴迎接代表團。文總表示，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路英雄谷，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。沿線將設置八座帳篷，發放本次遊行專屬的「TEAM TAIWAN」小旗幟與小國旗，數量有限，歡迎民眾到場索取。旗幟發放點分別為公園路上台北賓館側、公園襄陽路口、襄陽館前路口、館前路上好樂迪與UNIQLO門市前、忠孝西路一段上洪瑞珍門市前、重慶南路一段上華南銀行與臺灣企銀前。文總補充，在重慶南路一段上華南銀行前，將設置「棒球英雄應援站」，由雷昇傳藝團敲響勝利戰鼓，迎接英雄車隊；重慶南路一段上臺灣企銀前，則設有「台灣尚勇應援站」，由職棒六隊啦啦隊員帶來此次世界12強棒球賽靈魂應援曲〈台灣尚勇〉，將與現場民眾在街頭大合唱；歡迎球迷前往這兩個應援站，用最澎湃的歡呼聲，讓TEAM TAIWAN感受到台灣民眾的熱情。文總說明，代表團抵達總統府後，將通過由三軍儀隊搭建的劍門，並由賴清德與蕭美琴迎接，代表全體國民感謝他們讓世界看見台灣。文總表示，不克前往現場的民眾，可於賴清德、蕭美琴、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道收看全程直播，邀請國人線上線下一同為台灣英雄喝采。詳細活動及交通管制資訊請鎖定文化總會官方社群。