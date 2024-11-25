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中市近年全方位高速發展，生活機能逐漸完善，吸引大量人口陸續遷入，其中有海線四小龍之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，繼梧棲去年3月突破6萬人、清水今年4月突破9萬人，沙鹿總人口數也於近日創新高，正式突破10萬大關。民政局長吳世瑋表示，市府提升海線地區各項建設力道，在交通、建設與產業發展的三大利多加持下，吸引建商推案造鎮，帶動海線地區人口增長，未來發展性持續看好。吳世瑋指出，沙鹿區鄰近中部科技園區、精密科學園區，加上交通路網便捷，鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，以及今年正式通車的中科園區西南向聯外道路，交通建設逐步到位，並在中科擴廠效應帶動下，為沙鹿帶來大量人口紅利。此外，台中捷運藍線將在明年動工，未來連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，其中沙鹿區在捷運藍線又有6個站體匯聚，將帶動當地生活機能更臻完善。吳世瑋提到，其他重要建設包括沙田停車場啟用，紓解周遭停車問題；加強水安全建設，推動南山截水溝計畫、沙鹿區南斗路、北勢東路雨水下水道工程，改善區域淹水問題；沙鹿兒運暨體適能中心啟用，打造全台首座兒童專屬運動中心，盼培養小朋友運動習慣、強健體魄；啟動沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程，供市民優質登山遊憩路線；沙鹿區埔子市民活動中心啟用，打造民眾集會、活動、休閒等多功能優質友善活動場域。此外，教育是最重要的投資，市府也挹注沙鹿區許多資源，打造優質學習環境，包括沙鹿國小運動場整建、興建文光國小庠序樓新校舍、為緩解學生入學壓力，新設沙鹿區鹿陽國小，提供當地學生優質、完善的就學環境。市府團隊逐步帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。沙鹿區長張世祺表示，沙鹿區人口數已於11月15日正式突破10萬大關，迎接重要歷史時刻，沙鹿區第10萬名設籍民眾，可獲得金鎖片、紀念獎盃及6,000元全聯禮券等市價約4萬元的豐富好禮；而第9萬9,996至9萬9,999位的設籍民眾每人則可獲得6,000元禮券。沙鹿區公所表示，沙鹿區人口突破10萬人的歷史時刻，即日起至沙鹿區公所臉書粉絲專頁抽獎活動貼文(留言、按讚、分享及Tag好友，100名幸運粉絲將可獲得十全十美驚喜包。