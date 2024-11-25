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▲泰王後宮新寵34歲的歐拉弄被特許乘坐王室私人飛機，幾乎享有王室禮遇。（圖／翻攝自X）

▲歐拉弄從貴妃侍女逆襲上位的傳聞引發議論。（圖／翻攝自X）

泰國王室後宮近期又出現新風波，沒有名份的貴妃侍女不但參加正式場合，還享有特殊待遇，引發民間熱議，外界猜測新歡作風如此高調，可能很快便會有正式的封妃公告。綜合外國媒體報導，泰王後宮新寵34歲的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）因獲得泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的喜愛而上位，不但在泰王72歲大壽活動中，與泰王和王后一同乘坐皇船，歐拉弄還被特許乘坐泰王私人飛機，回家鄉探親，享受了王室成員的尊貴待遇。雖然歐拉弄目前只是貴妃的侍女，除了被封爲「少將」的軍銜之外，沒有正式名份，但她近期頻繁在大眾面前亮相，本月19日還代表泰王前往大城府參加臥佛儀式，出席待遇幾乎比照王室，足見她在泰王心中的地位十分高。儘管因為不是正式王室，歐拉弄沒有9層華蓋的禮遇，但她享有一間巨大豪華更衣室，門口還有兩名女兵守衛。歐拉弄還獲得了「粉紅色」的皇室專屬色，剛好是她生日代表色，如今粉紅色也成為王室禮盒的用色。據悉，王室會贈予每位皇室成員一個徽章和代表色。歐拉弄的崛起目前已成為泰國熱門話題，許多人猜測歐拉弄的美貌和受寵度是否會危及現任皇后素堤達（Queen Suthida）的地位，或者和「原本的主子」貴妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）爭風吃醋，王室後宮的故事宛如「後宮甄嬛傳」，變幻莫測。