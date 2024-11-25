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▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒表示，賽後婉謝噴香檳慶祝活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

台灣棒球史新的篇章！昨（25）日12強賽台、日冠軍決戰上，中華隊以4:0擊敗日本武士隊，在客場東京巨蛋完封奇蹟封王。賽後大會開放冠軍隊伍噴香檳，但總教練曾豪駒受訪透露，因為是日本主場，選擇尊重而婉拒慶祝活動，消息傳回日本，也讓一票日本球迷服氣：「實力人品都贏了」。昨（25）日台、日大戰之後，有媒體發現日本東京巨蛋內，賽事主辦方有在東京巨蛋休息區內備好大量香檳與啤酒還有毛巾，要讓冠軍隊伍潑灑香檳慶祝。不過賽後訪問時，中華隊總教練曾豪駒表示已經婉謝噴香檳的活動，並說明原因：「這邊是屬於日本職棒的場地，我們當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」消息藉由媒體傳回日本後，許多日本球迷都紛紛大讚，「台灣的人們真的都是很理性的，不會輸不起，贏了也這麼謙虛，反觀鄰近的某兩國」、「你們完全可以噴香檳的，太謙虛反而讓我們不好意思」、「跟在投手丘上插旗的國家相比，高下立判」、「人品、實力都贏了，恭喜台灣優勝，未來再相見」。