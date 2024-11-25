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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華航空推出中華隊冠軍優惠。（圖／業者提供）

▲台灣虎航發動機票優惠。（圖／業者提供）

中華隊帶全台灣見證歷史！在2024世界棒球12強賽中，中華隊以4:0完封日本奪冠軍， 拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。不只台灣虎航祭出全航線促銷，飛澳門799元、飛韓國1499元，以及機票買一送一之外，中華航空也宣布「全航線、全艙等」優惠。力挺中華隊，華航小編在粉專高歌：「小花愛你的心超出了傑～憲～」，正式推出限時72小時冠軍優惠，台灣出發全航線來回商務艙／豪經艙8.8折起、經濟艙8.4折起，將於11月26日凌晨0時準時開搶。2024年11月26日00:00至2024年11月28日23:592025年2月1日至2025年10月25日（旺季除外）11月26日00:00台灣虎航也有中華隊12強奪冠全航線促銷，澳門單程未稅799元、韓國單程未稅1499元，其餘航線包含日本單程未稅1599元，此外，韓國、澳門再加碼，享兩人同行第二人免費，等於機票買1送1。即日起至11月25日即日起至2025年3月29日