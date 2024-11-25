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24日下午5時許，新北市板橋區中正路，32歲陳姓媽媽帶著3歲女兒購物，未料結束後，媽媽將機車牽出，3歲女兒在一旁人行道等待，卻遭45歲許姓女子推倒，造成女童頭部、手部出現擦挫傷，陳女見狀氣的質問許女，對方竟回嗆「去報警啊」，之後離開現場。陳女隨即帶女兒前往報案，警方受理後，已根據監視器掌握許女身分，將傳喚許女到案說明，全案將依傷害罪函送新北地檢署偵辦。據了解，昨天晚間，陳女帶著3歲女兒，前往板橋區中正路屈臣氏購物，之後讓女兒在人行道等待、將機車牽出來，沒想到，許女竟將3歲女童一把推到在地，陳女見撞急得將女兒扶起，發現她頭部及手部都有擦挫傷，氣的轉身質問許女，並揚言報警處理，未料許女竟反嗆「報警啊」。警方獲報到場時，許女已經離開，警方受理陳女報案，透過監視器掌握其身分，將傳喚她到案說明，訊後依傷害罪函送新北地檢署偵辦。