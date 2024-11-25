昨（24）晚全台一起見證了一場經典戰役，世界12強棒球賽台日冠軍戰，中華隊以4:0完封日本奪冠軍，從賽前被視為「倒數第二」，最後過關斬將拿金牌，不只終結日本隊國際賽27連勝、1839天不敗神話，更是台灣隊史首度拿下三大賽冠軍，絕對值得在台灣棒球史上留下一筆紀錄，而這次的中華隊出色的表現，讓球員們都成為了最強帶貨王，印有「Taiwan」帽T預購突破8000件，冠軍Ｔ恤目前代購價為1100~1290元同樣爆紅，預計明年才會到貨。
世界12強棒球賽台日冠軍戰，中華隊以4:0完封日本奪冠軍，舉國歡騰，球員們的一舉一動也成為了全民關注的焦點，就連身上穿的都要「冠軍同款」。中華隊在冠軍頒獎典禮時穿的冠軍T，是由fanatics jp官方超級循環賽贊助商製作的T恤，在冠軍賽前就印了雙方隊伍的Ｔ恤，最後由冠軍隊伍才能穿上，因此別具意義，讓球迷們也紛紛求購。
🟡中華隊冠軍T日本官網限定
目前只有在fanatics jp官網可以下單，售價為4400元日幣，相當於台幣926元，預購日期到11月30日為止，預計12月30日才會出貨，但官網目前只限日本限定，台灣想買可能只能找代購或是集運，但集運的運費1磅就要150元起跳，加一加其實已經1076元，找值得信賴的代購商可能會更加省事。
🟡Taiwan帽T預購後要等到明年才到貨
除了冠軍T，12強中華隊官方商品授權商STANCAVE也立刻推出冠軍紀念短T。而日前潘傑楷出席賽後記者會，帥氣地穿上印有「Taiwan」的帽T，採訪時帥氣的往胸口上的「Taiwan」字樣比了比，讓全台網友心臟暴擊，潘傑楷火速成為「最強帶貨王」，Team Taiwan帽T爆紅，售價2180元，據了解，目前大爆單，已經預購超過8000件，最後預購日期到26日晚間11時59分止，但預計要明年才會到貨，民眾要耐心等待。
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🟡Taiwan帽T預購後要等到明年才到貨
除了冠軍T，12強中華隊官方商品授權商STANCAVE也立刻推出冠軍紀念短T。而日前潘傑楷出席賽後記者會，帥氣地穿上印有「Taiwan」的帽T，採訪時帥氣的往胸口上的「Taiwan」字樣比了比，讓全台網友心臟暴擊，潘傑楷火速成為「最強帶貨王」，Team Taiwan帽T爆紅，售價2180元，據了解，目前大爆單，已經預購超過8000件，最後預購日期到26日晚間11時59分止，但預計要明年才會到貨，民眾要耐心等待。