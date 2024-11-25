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世界棒球12強賽，中華隊以4：0擊敗日本奪得隊史首冠，寫下歷史性的一頁，首度入選一級賽事的左投陳柏清，力扛「抗日」壓力圈粉無數，今天也在社群上發文感謝球迷的支持，但自己「比較內向」都放在心上，並直呼「來這裡我真的很幸福」。陳柏清在IG發文，「今年真的是收穫滿滿的一年，在一年當中遇到了高低潮，很感謝教練、學長鼓勵與指導，讓我可以完成一整年賽季，把一年來缺失缺點做改進，讓自己更進步更努力達到更好效果，凡事都要一直努力才能成為更好的選手，也謝謝球迷的支持與熱情，你們傳給我的訊息我都有看到，很感動，我比較內向，都放在心上，有你們這麼強大的後盾，讓我更加堅定，我會加油努力，不枉費你們對我的支持。」「入選了12強，是我人生中第一個一級國際賽，當然也有很多聲音，我只是把自己該做的事情做好，能幫助球隊，我就是全力以赴，也知道自己不足的地方去做修正改進，從哪裡跌倒就要從哪裡站起來，這個賽事讓我更知道自己該做些什麼，一直向前走向前看，前面的路還在等著我去挑戰，你們都是我的貴人也是幸福的孩子。」「來這裡我真的很幸福！教練學長還有後勤團隊把我照顧的很好，謝謝你們大家讓我有很大的安定感，我愛你們，像龍貓總教練說的，我們在創造我們的歷史，我也很幸運能夠參與這次的賽事，未來我會更努力朝著自己的目標邁進，愛你們大家。」