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▲警方在張姓主嫌仁武區住處，查扣現金65萬餘元、點鈔機、大麻1公克及手機等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲楊姓通緝犯被狗咬包紮臉冒用哥身分，被警方識破。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲少年警察隊隊長陳仁正呼籲標榜高報酬、保證獲利、穩賺不賠，免費 提供飆股等訊息都是騙人的，遇有可疑請撥打 165 反詐騙諮詢專線詢問。（圖／記者郭凱杰攝,2024.11.25）

高市警局少年警察隊日前破獲一起以張姓嫌疑人為首的詐欺車手集團，詐騙團利用假APP，吸引投資人加入，警方除當場逮捕8名嫌犯，並在張姓主嫌仁武區住處，查扣現金65萬餘元、點鈔機、大麻1公克等，及涉案穿著衣物且當場查獲一名毒品通緝犯竟冒充其哥哥身分企圖蒙騙警方。今（25）日移送高雄地檢署偵辦，並擴大清查被害人及詐團成員。高雄市一名在金融業服務的被害人，於今年7月中旬經由LINE好友暱稱「許可晴」之不明嫌犯介紹，加入「飊股資訊集中營」群組，再由群組內不明嫌犯連結加入詐欺集團所創設的「博恩證券」APP，之後多次依詐欺集團「博恩證券」APP客服指示，將現金交給詐欺集團「博恩證券有限公司」取款車手，共計遭詐騙新台幣150萬元。案經高雄市少年警察隊於今年8月分執行槍砲案搜索行動，於犯嫌身上查扣「博恩證券有限公司」識別證、印泥、手機及現金2萬元等證物，幾經追查後發現渠涉擔任車手的可能性相當高，即組成專案小組長期情蒐檢證，並報請高雄地檢署偵辦。警方於11月21日持高雄地方法院核發搜索票，前往該詐欺集團面交取款上手張姓嫌犯住處執行搜索時，發現現場另一名毒品通緝犯竟冒充其哥哥身分企圖蒙騙警方，因該通緝犯臉部前二天才遭友人飼養的狗咬傷，傷口包紮紗布貼滿鼻一度令人真假難辨，所幸該通緝犯「賊星該敗」，「真身」哥哥接到弟弟被抓的消息趕來關心，不料却意外戳破通緝犯弟弟的謊言。根據高雄市政府警察局近期犯罪統計資料分析，發生較多的詐欺案類為假投資、假網拍、解除分期付款、假交友投資等類型，上述詐欺類型較容易發生在有經濟能力的成年人族群，詐騙集團常會利用人的貪念來誘使被害人墜入詐欺的陷阱。少年警察隊隊長陳仁正呼籲民眾勿讓「貪心」與「不甘心」吞沒了 財產，投資請選擇合法管道，標榜高報酬、保證獲利、穩賺不賠，免費 提供飆股等訊息都是騙人的，遇有可疑請撥打 165 反詐騙諮詢專線詢問。