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中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍寶座，不僅球員、教練受矚目，中華棒協理事長辜仲諒霸氣加碼獎金至7千萬元同樣引 關注，大家可能以為他是因「紅火案」中斷中信金接班之路，才轉而投身公益、推廣國內棒球文化，成為運動公益家。其實，他從小懷抱棒球夢，若不是為了接班，可能成為日本職棒選手。即便後來沒走上棒球路，他買職棒球隊、推動棒球及入主棒協，也逐步構築自己的棒球夢，更在睽違17年後，重返中信金董事會，首戰併購新光金在金融圈投下震撼彈，就算最後因金管會反對而退出，市場也拭目以待他的下一步，如何帶領中信金開展新局。由於辜仲諒曾在高爾夫球五度拿下美國業餘賽冠軍，很多人以為高爾夫球是他的最愛，其實，他從小就愛打棒球。小學3年級組了棒球隊，還擔任隊長。國中畢業後，他帶著2個弟弟赴日本留學，也加入棒球隊，擔任投手及副隊長。，甚至在日本期間，他常陪前來探望的父親辜濓松，觀看甲子園高中棒球錦標賽，還被球隊教練相中，問他要不要留在日本打職棒？但因已被父親視為最佳接班人，後來在父親反對下，才未繼續打球。辜仲諒後來回台念完東吳大學日文系學士，再到美國賓州大學取得華頓學院企管碩士，畢業後再到美國摩根史坦利、日本三菱信託等國際金融機構歷練，27歲再回到台灣，先被安排在當時還沒分家的和信和中信旗下公司任職，35歲接任中信銀行總經理，39歲就當上中信銀行董事長，之後再擔任中信金副董事長。原本看似順遂的接班之路，卻在2006年出現變化，那也是前總統陳水扁第2任期間，辜仲諒被控利用扁政府2次金改之便，涉嫌操縱股價、插旗兆豐金，也就是所謂的「紅火案」，官司纏訟長達17年，也中斷辜仲諒的接班之路，從接班人退居大股東，轉而投入慈善公益活動，接下中國信託慈善基金會董事長，除積極投身公益活動之外，他也開始用另一種方式，一步一步構築自己的棒球夢。2013年10月擁有龐大象迷的兄弟象隊打算出售，當年底中信就宣布以4億元買下，辜仲諒更被認為是決策關鍵人物，而且不僅經營職棒球隊，辜仲諒也力挺三級棒球，中信除舉辦中信盃少棒賽，還贊助黑豹旗青棒賽，認養偏鄉國小棒球隊，並在屏東縣打造中國信託公益園區，提供少棒球員訓練、比賽及住宿場所，就是要讓台灣棒球變得更強。2018年5月19日中華民國棒球協會改選，辜仲諒更成為首位擁有職棒球隊的棒協理事長。隨著在棒球領域的影響力更大，自認責任更深遠的他，希望能透過國際棒球交流，讓世界更看見台灣，如今中華隊在2024年世界12強棒球錦標賽冠軍寶座，辜仲諒在賽後包下日本和牛餐廳請球隊吃燒肉，也霸氣加碼獎金到7千萬元，在賽後更忍不住感動拭淚，對球員們深深一鞠躬，感謝他們為國爭光，相信這對他來說，也是另一種棒球夢的實現，讓全世界看見台灣。當然，辜仲諒除透過另一種方式，逐步建築自己年輕時未能實現的棒球夢，他的中信金接班之路，隨著「紅火案」更三審判決無罪，即便檢方不服上訴，被控操縱股價、洗錢等罪駁回上訴，無罪確定，辜仲諒也在睽違17年後重返金融圈，在今年5月正式以法人董事代表身分，重新回到中信金董事會。不僅如此，辜仲諒重返中信金董事會短短3個月，就展現企圖心，中信金高調宣布公開收購新光金，也被視為辜仲諒復出的第一戰，一旦成功中信金也將躍升第一大金控，而中信金的攔路搶親，也打亂了台新金與新光金合併布局，亦在金融圈投下震撼彈。後來因金管會不同意，才讓中信金打消併購念頭。只是，經過這一戰役，就算中信金沒成功拿下新光金，對於辜仲諒重磅復出，金融同業仍不敢小覷，即便傳辜仲諒復出重心將聚焦兩大領域，除傳承父親中信金創辦人辜濂松的遺願，協助政府推動經貿外交，並持續推展慈善、反毒、體育、教育與藝文等5大公益領域，但從併購新光金這一戰，可看得出辜仲諒復出後的雄心壯志，市場也拭目以待他如何帶領中信金開展新局。