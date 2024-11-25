我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年即將結束，東南亞各國今年經濟表現都不錯，專家表示明年起東南亞六國的薪資都會調漲，其中漲幅最高的國家為越南，新加坡則因為是已開發國家，薪資漲幅有限而排名最後。根據《CNBC》報導，怡安集團的數據顯示，2025年6個東南亞國家的薪資預算預計增加幅度，依序為越南增幅6.7%、印尼6.3% 、菲律賓5.8%、馬來西亞5%、泰國4.7%、新加坡4.4%。不過東南亞各產業的薪資增幅也各不相同，其中技術和製造預算增幅最高，達5.8%。零售、諮詢、商業和社區服務、生命科學和醫療設備預計將成長 5.4%。根據世界銀行預測，越南經濟增長率預計在2024年將達到6.1%，2025年將達到6.5%。2025年越南的經濟增長將超過其他東南亞國家，如泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼和菲律賓。