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▲黃金虎沒有黑色斑紋，整隻虎都是金黃色的，全球已知的黃金虎僅有30隻。（圖／翻攝自臉書）

泰國清邁有兩隻世界罕見的黃金虎(golden tiger)，在近期成為社群平台的新明星。由於世界各地大約只有30隻已知並圈養的黃金虎，這種老虎極為稀有，比白虎還要稀少，因此引發民眾的高度關注。根據《曼谷時報》報導，住在泰國清邁夜間動物園（Chiang Mai Night Safari）的艾娃是一隻黃金虎，近期官方發出牠的一系列超可愛照片，該篇貼文在兩天之內獲得超過3萬4千個讚和2萬4千次分享，ㄧ夕變成當紅炸子雞。出生於2021年2月16日的艾娃（Ava）在近期成為最新動物明星，更被眾多外國媒體戲稱「將危及侏儒河馬彈跳豬的地位」。艾娃和她的姐妹露娜（Luna）的毛髮和普通老虎不同，由於控制老虎毛色的一個隱性基因發生突變，導致老虎的毛髮中黑色素的生成減少，最終老虎身上的毛髮大體上表現為金黃色，原本的黑色條紋被金色或紅棕色的條紋所替代，因此整隻老虎都會「金光閃閃」。艾娃除了毛色特殊，牠的表情還十分呆萌可愛，許多網友都覺得「根本是超大隻的貓咪！」而且觀看艾娃在動物園的影片，大部份時間她都在發呆，例如洗澡時、躺在岩石時和看人類時，讓網友覺得超級可愛。黃金虎又稱「草莓虎(strawberry tiger)」並非亞種，而是基因突變導致毛色變化的結果，與白虎（white tigers）和雪白虎（snow-white tigers）一樣，黃金虎是隱性特徵的結果。