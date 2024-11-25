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▲3年前酸語反成預言！林昱珉蛻變成中華隊王牌左投，該留言也成為球迷朝聖現場。（圖／翻攝臉書）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

棒球再次凝聚全台灣人的心！昨（24）日12強冠軍賽中，台、日大戰最終由中華隊以4比0完封地主日本隊，寫下歷史篇章。賽後各種討論過往言論也被翻出討論，其中在3年前，就有球迷酸林昱珉「K掉日韓再臭屁」，沒想到狂言如今卻成真，引發球迷朝聖。時間回到2020年11月，當年的黑豹旗準決賽上，棒球傳統強豪穀保家商對決興大附農，到9局下半穀保派出當時已經有國手身分的林昱珉登板關門，最終林昱珉送出再見三振，率領穀保家商晉級冠軍戰，也在投手丘上霸氣大吼。這個舉動在當年引發輿論，許多球迷紛紛在YT以及臉書上指責林昱珉，認為他態度太狂傲、不尊重對手，更有球迷狂酸「能K掉日本韓國，再來臭屁吧！」言談間相當不看好林昱珉未來發展。不過其實當年是對手興大附農的選手先放出垃圾話，所以林昱珉才會在成功關門之後，有較為激動的怒吼反應。昨（24）日林昱珉在台日大戰中掛帥先發，繳出4局僅被擊出1支安打，無失分的優質表現，也成為中華隊奪冠的重要功臣之一。知名網紅呱吉稍早發文表示，在中華隊奪冠後，自己搜尋林昱珉的相關新聞時，偶然發現3年前的比賽影片，當時林昱珉還很稚嫩，三振對手後忍不住發出勝利的咆哮，被不少觀眾批評太失禮、沒有運動精神，當時就有一位網友留言酸：「能K掉日本韓國，再來臭屁吧！」如今，林昱珉真的達成了這項壯舉，這句話也成了網友們朝聖的對象。呱吉也提到，台灣在各個領域都有努力打世界賽的人，亦或是想打世界賽，但還不為人熟知的人，對於這些正在努力的人，最不需要的問題就是「為什麼台灣人做不到？」如果真正關心某個產業或領域，只需要支持那些正在努力的人，出錢出力或至少加油打氣，而非問這樣的笨問題。呱吉也感動表示，台灣棒球走了二十年到這裡，而台灣每個產業也都需要這個二十年的努力，也許未來我們一年365天，天天都有這樣感動的紀念日。